МИД Украины отреагировал на заявления пропагандистов Кремля о принадлежности Тараса Шевченко к России. Наши дипломаты назвали это манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом госагенства "Россотрудничество", организовал мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

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Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел отреагировали на эти действия и отметили, что отрицают любые российские нарративы о Тарасе Шевченко.

В связи с манипулятивными и дерзкими притязаниями страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, подчеркиваем, что национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины от гнета России – не может вызывать никаких сомнений,

– заметили в МИД.

Дипломаты добавили, что основанный в 1998 году Российский центр – единственное в Украине госучреждение России с функциями культурного представительства.

Реакция СНБО

Со своей стороны в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что могут рассмотреть вопрос прекращения работы Российского центра науки и культуры в Киеве.

Однако для этого нужно, чтобы к СНБО поступило соответствующее представление от президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".

Обратите внимание! В 2016 году Европейский парламент признал Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством "Россотрудничество" пропагандистской структурой.