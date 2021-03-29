Позарились на Шевченко: в МИД и СНБО назвали циничное заявление России манипуляцией
МИД Украины отреагировал на заявления пропагандистов Кремля о принадлежности Тараса Шевченко к России. Наши дипломаты назвали это манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.
Источник:"Радио Свобода"
Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом госагенства "Россотрудничество", организовал мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".
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Реакция МИД Украины
В Министерстве иностранных дел отреагировали на эти действия и отметили, что отрицают любые российские нарративы о Тарасе Шевченко.
В связи с манипулятивными и дерзкими притязаниями страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, подчеркиваем, что национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины от гнета России – не может вызывать никаких сомнений,
– заметили в МИД.
Дипломаты добавили, что основанный в 1998 году Российский центр – единственное в Украине госучреждение России с функциями культурного представительства.
Реакция СНБО
Со своей стороны в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что могут рассмотреть вопрос прекращения работы Российского центра науки и культуры в Киеве.
Однако для этого нужно, чтобы к СНБО поступило соответствующее представление от президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".
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