МИД отреагировал на заявление боевиков о передаче пленных Медведчуку: детали
Ранее боевики хотели передать украинских пленных пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку. В МИД Украины заявили, что такие действия откровенно нарушают устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов.
Что заявили в МИД
Такой шаг России является ударом по Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения пленных. Об этом заявили на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Важно Оккупанты передадут Украине 9 человек: известны дата и маршрут
Сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений является особенно показательным и циничным в день визита в Украину председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде,
– подчеркнули в министерстве.
В МИД добавили, что требуют от России неукоснительного соблюдать договоренности, достигнутые в нормандском формате.
Речь идет об "обеспечении беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождении всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц".
Что известно об обмене пленными
- Оккупанты долгое время блокировали вопрос обмена пленными. Последний обмен состоялся еще в апреле 2020 года.
- Впоследствии боевики заявили, что передадут пожилых людей, женщин и больных в одностороннем порядке. Впрочем, не уполномоченным государственным органам, а нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- В Украине такие действия назвали нарушением всех договоренностей.
- 20 января уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики передадут Украине 9 человек. Их могут освободить уже 20 или 21 января.
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