Ранее боевики хотели передать украинских пленных пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку. В МИД Украины заявили, что такие действия откровенно нарушают устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов.

Что заявили в МИД

Такой шаг России является ударом по Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения пленных. Об этом заявили на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Важно Оккупанты передадут Украине 9 человек: известны дата и маршрут

Сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений является особенно показательным и циничным в день визита в Украину председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде,

– подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что требуют от России неукоснительного соблюдать договоренности, достигнутые в нормандском формате.

Речь идет об "обеспечении беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождении всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц".

Что известно об обмене пленными