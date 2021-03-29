Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы российских властей организовать видеоконференцию с участием лидеров Германии, Франции и России. В частности, там должны были бы обсуждать ситуацию на Донбассе, но без участия Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что достичь сдвигов в вопросе мирного урегулирования на Донбассе можно только во время собрания всех членов "нормандской четверки". Как он отметил, вопросы, которые касаются Украины, надо решать только при участии ее представителей.

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По словам Николенко, сейчас из-за обострения ситуации на Донбассе руководство Украины прилагает все усилия, чтобы активизировать переговоры в нормандском формате.

Спикер МИД рассказал, что это происходит как на уровне лидеров государств, так и их политических советников.

Наша позиция – ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров 4 стран: Украины, Германии, Франции и России,

– подчеркнул Николенко.

Обратите внимание! Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский намерен обсудить ситуацию на Востоке Украины с лидерами стран "нормандской четверки". Также глава государства планирует поднять вопрос о дальнейших шагах на пути к миру.

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