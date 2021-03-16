Заявления России о Крымской платформе в МИД Украины назвали "политическим буллингом". Это еще одно проявление длительной маргинализации российской внешней политики.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Россия искажает ощущение реальности.

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Призываем Россию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением маргинализации российской внешней политики,

– подчеркнул Николенко.

Кроме того, спикер МИД отметил, что оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. За Россией закреплен единый статус – государство-оккупант.

По словам Николенко, вор не получает законного права собственности на украденную вещь. Всему миру давно известны признанные границы России. К ним не относятся Крым или Севастополь.

Россия и Крымская платформа: что известно