Политический булинг, – в МИД отреагировали на истерику России вокруг Крымской платформы
Заявления России о Крымской платформе в МИД Украины назвали "политическим буллингом". Это еще одно проявление длительной маргинализации российской внешней политики.
Источник:"РБК-Украина"
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Россия искажает ощущение реальности.
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Призываем Россию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением маргинализации российской внешней политики,
– подчеркнул Николенко.
Кроме того, спикер МИД отметил, что оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. За Россией закреплен единый статус – государство-оккупант.
По словам Николенко, вор не получает законного права собственности на украденную вещь. Всему миру давно известны признанные границы России. К ним не относятся Крым или Севастополь.
Россия и Крымская платформа: что известно
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 марта рассказал, что есть 3 кита деоккупации Крыма. Первым из них является стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которую уже удалось утвердить.
- Это заявление вызвало бурную реакцию страны-оккупанта. Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы проводит "насильственную украинизацию", "поощряет неонацизм" и нарушает права "русскоязычных граждан".
- По словам Захаровой, участие стран мира в Крымской платформе Россия будет расценивать как прямое посягательство на ее территориальную целостность.
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