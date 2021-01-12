Российский суд 12 января 2021 года вынес несправедливые приговоры 3 крымским татарам. Их приговорили к заключению сроком от 13 до 18 лет. Украинский МИД назвал такое решение суда позорным и призвал немедленно его отменить.

МИД отреагировал на заключение крымских татар

Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях игнорирования доказательств о непричастности обвиняемых к преступлениям. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел.

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Приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследований крымских татар и подавлений любых признаков инакомыслия в оккупированном Крыму,

– заявила заместительница главы МИД Эмине Джапарова.

В ведомстве требуют, чтобы Россия отменила решение суда и немедленно освободила Энвера и Ризу Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и придерживаться своих обязательств, как государство-оккупант, в соответствии с международным правом", – отметили в МВД.

Министерство призвало международное сообщество осудить Россию из-за политических преследований украинцев, а также усилить политико-дипломатическое давление для освобождения незаконно задержанных.

Что известно о приговорах крымским татарам