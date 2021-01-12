Требуем немедленно отменить решение: МИД о приговорах 3 крымским татарам
Российский суд 12 января 2021 года вынес несправедливые приговоры 3 крымским татарам. Их приговорили к заключению сроком от 13 до 18 лет. Украинский МИД назвал такое решение суда позорным и призвал немедленно его отменить.
МИД отреагировал на заключение крымских татар
Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях игнорирования доказательств о непричастности обвиняемых к преступлениям. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел.
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Приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследований крымских татар и подавлений любых признаков инакомыслия в оккупированном Крыму,
– заявила заместительница главы МИД Эмине Джапарова.
В ведомстве требуют, чтобы Россия отменила решение суда и немедленно освободила Энвера и Ризу Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.
"Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и придерживаться своих обязательств, как государство-оккупант, в соответствии с международным правом", – отметили в МВД.
Министерство призвало международное сообщество осудить Россию из-за политических преследований украинцев, а также усилить политико-дипломатическое давление для освобождения незаконно задержанных.
Что известно о приговорах крымским татарам
- В июне 2019 года оккупанты задержали 3 жителей Белогорского района Крыма по обвинениям в терроризме: Омеровых и Джапарова.
- Крымских татар обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".
- Все потому, что Россия признала эту исламскую политическую партию террористической. Однако, в ряде стран она действует без ограничений.
- Материалы "дела" содержат записи, на которых подозреваемые якобы вели дискуссии на религиозные и политические темы.
- Крымские татары хотели поддержать своих земляков в сале суда в Ростове-на-Дону. Вечером 11 января они выехали в российский город.
- Однако силовики не пропустили активистов через блок-пост. Люди 9 часов стояли на морозе ночью.
- Российский суд все же отправил в тюрьму подозреваемых.
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