В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что сумма компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе МАУ под Тегераном должна быть определена путем переговоров сторон. Заметим, Иран заявил, что выплатит семьям по 150 тысяч долларов.

Реакция МИД на сумму компенсаций

Важной предпосылкой для определения суммы компенсации должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности. Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД.

К теме Авиакатастрофа МАУ: будет ли обращаться Украина в Международный суд

В ведомстве добавили, что при определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах.

В МИД напомнили, что украинская сторона ожидает от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета.

Далее заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил,

– отметили в министерстве.

Такая ситуация, подчеркнули в МИД, особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей.

Обратите внимание! 30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования авиакатастрофы МАУ. В нем отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Больше о расследовании трагедии – читайте здесь.



Главное о катастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала