В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Накануне политик утверждал, что на границе якобы задержали террористов, которые везли тонны оружия из Украины.

Что говорят в МИД

Заявления Лукашенко не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина".

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По словам Николенко, такие высказывания являются привычной риторикой белорусского президента.

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа,

– подчеркнул спикер.

Кроме этого, он добавил, что Украина не является врагом Беларуси, а также осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Что говорил Лукашенко