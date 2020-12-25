Четко вписывается в политику Лукашенко, – МИД опроверг скандальные заявления об оружии с Украины
В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Накануне политик утверждал, что на границе якобы задержали террористов, которые везли тонны оружия из Украины.
Что говорят в МИД
Заявления Лукашенко не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина".
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По словам Николенко, такие высказывания являются привычной риторикой белорусского президента.
Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа,
– подчеркнул спикер.
Кроме этого, он добавил, что Украина не является врагом Беларуси, а также осуждает терроризм в любых его проявлениях.
Что говорил Лукашенко
- Накануне Лукашенко заявил о задержании якобы группы "террористов" в Беларуси во главе с Николаем Автуховичем.
- Они якобы готовили теракты по всей стране и везли "тонны оружия из Украины".
- Кстати, Автухович – белорусский активист и предприниматель. В начале 2000 годов он баллотировался в парламент Беларуси.
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