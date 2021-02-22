В Мьянме, где недавно произошел военный переворот, обнаружили украинский бронетранспортер. В Министерстве иностранных дел говорят, что продали технику уже давно.

Реакция МИД на БТР в Мьянме

Украина не несет ответственности за бронетранспортеры, которые Мьянма получила в 2004 году. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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Украина поставляла БТР-3У в Мьянму в далеком 2004 году. Страна-производитель не может нести ответственность за использование военной техники, которую приобрела другая страна более 15 лет назад,

– пояснил Николенко.

Он отметил, что украинская сторона присоединилась к заявлениям Европейского Союза об осуждении событий в Мьянме.

"12 февраля Украина стала соавтором резолюции Совета ООН по правам человека с призывом воздержаться от насилия и восстановить верховенство права в этой стране", – подчеркнул Николенко.

Что известно об украинском БТР в Мьянме

15 февраля экс-посол ЕС в Мьянме Кристиан Шмидт опубликовал видео, на котором люди смеются над сломанным БТР на улицах Янгона. Дипломат заявил, что это произведенный в Украине БТР-3У с 30-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровым автоматическим станковым гранатометом.

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