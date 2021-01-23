Украина решительно осуждает насилие, – МИД о задержании протестующих в России
В Украине отреагировали на российские протесты по поддержке оппозиционера Алексея Навального. В МИД подчеркнули, что пристально следят за ситуацией и осуждают насилие.
Реакция Украины
Российские власти продолжают применять притеснения против оппозиции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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Все вместо того, чтобы прислушиваться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановления верховенства права.
Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержание представителей российской оппозиции,
– подчеркнули в министерстве.
Кроме того, в учреждении добавили, что россияне заслуживают правительство, которое будет уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях.
В МИД призвали международное сообщество привлечь все механизмы для прекращения насилия российских властей против своего народа и агрессии против соседних стран.
Протесты в России за Навального: что надо знать
- Митинги вспыхнули в ряде городов России 23 января. Люди выступали против задержания и заключения Навального.
- Дело в том, что Навального поместили в СИЗО сразу после того, как он прилетел из Германии 17 января. Там политик лечился от отравления "Новичком".
- Условный срок оппозиционера по делу "Ив-Роше" хотят заменить на реальный.
- Во время протестов задержали более 2,5 тысячи человек. К демонстрантам применяли жесткую силу.
- Протестующие забросали силовиков снежками.
- Затем люди отправились в СИЗО, где держат Навального. Снова начались стычки с ОМОНовцами.
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