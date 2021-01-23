В Украине отреагировали на российские протесты по поддержке оппозиционера Алексея Навального. В МИД подчеркнули, что пристально следят за ситуацией и осуждают насилие.

Реакция Украины

Российские власти продолжают применять притеснения против оппозиции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Важно Снежные бои и столкновения возле СИЗО: как Россия протестовала за Навального – фото, видео

Все вместо того, чтобы прислушиваться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановления верховенства права.

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержание представителей российской оппозиции,

– подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в учреждении добавили, что россияне заслуживают правительство, которое будет уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях.

В МИД призвали международное сообщество привлечь все механизмы для прекращения насилия российских властей против своего народа и агрессии против соседних стран.

Протесты в России за Навального: что надо знать