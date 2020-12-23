В МИД Украины российские обвинения против Виталия Маркива назвали "политическим заказом". Кроме того, там отметили, что позиция России по вопросу нацгвардейца ничтожна.

Следственный комитет России в очередной раз подменяет правоохранительные функции выполнением политических задач. Об этом заявил Олег Николенко, сообщает пресс-служба МИД Украины. Актуально Шьют пожизненное: в России предъявили обвинение Виталию Маркиву Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркива в убийстве и объявления его в международный розыск ничтожны,

– отметил Николенко. Что еще сказал Николенко Россия использует Интерпол для выполнения политически мотивированных заказов.

МИД обеспечит защиту прав и интересов своих граждан. Что еще говорят об обвинении Маркива в Украине В МВД Украины заявили, что в обвинениях России нет ни одной логической связи.

Глава МВД Арсен Аваков отметил: Украина уже направила в Интерпол предупреждения о российской провокации. Заметьте! Следственный комитет России обвинил Маркива в убийстве гражданина России Андрея Миронова и итальянского фотографа Андреа Рокелле. Нацгвардейця объявили в международный розыск. Подробнее читайте здесь.