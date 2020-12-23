"Политический заказ": в МИД назвали ничтожным российское обвинения Маркива
В МИД Украины российские обвинения против Виталия Маркива назвали "политическим заказом". Кроме того, там отметили, что позиция России по вопросу нацгвардейца ничтожна.
Следственный комитет России в очередной раз подменяет правоохранительные функции выполнением политических задач. Об этом заявил Олег Николенко, сообщает пресс-служба МИД Украины.
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Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркива в убийстве и объявления его в международный розыск ничтожны,
– отметил Николенко.
Что еще сказал Николенко
- Россия использует Интерпол для выполнения политически мотивированных заказов.
- МИД обеспечит защиту прав и интересов своих граждан.
Что еще говорят об обвинении Маркива в Украине
- В МВД Украины заявили, что в обвинениях России нет ни одной логической связи.
- Глава МВД Арсен Аваков отметил: Украина уже направила в Интерпол предупреждения о российской провокации.
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