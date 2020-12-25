Латвия поддерживает создание Крымской платформы, – МИД
Латвия была и является важным партнером Украины на пути в Европейский Союз и НАТО. Страна поддерживает стремление Киева создать Крымскую платформу, которая должна консолидировать международные усилия по деоккупации полуострова.
Подготовку к запуску Крымской платформы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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О чем говорили министры
- Кулеба отметил, Украина выступает за введение расширенных диалогов в формате ЕС и 3 ассоциированных партнеров: Украина, Грузия, Молдова.
- Стороны выразили надежду, что шестой саммит Восточного партнерства, который состоится марте 2021 года, даст новый толчок для развития такой инициативы.
- Министры также обсудили подготовку к запуску Крымской платформы, которая призвана консолидировать международные усилия по деоккупации Крыма.
- Ринкевичс отметил важность украинской инициативы и подтвердил неизменную поддержку Латвии территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международных границ.
Что известно о Крымской платформе
- Платформу по деоккупации Крыма запустят на саммите Восточного партнерства, где соберутся мировые лидеры, а также представители различных международных организаций.
- У нее будут межправительственные, межпарламентские и экспертные направления, которые должны консолидировано разрабатывать меры по возвращению Крыма в состав Украины.
- В рамках Крымской платформы также будут пытаться ограничить возможности для "русского произвола в Крыму".
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