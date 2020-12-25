Латвия была и является важным партнером Украины на пути в Европейский Союз и НАТО. Страна поддерживает стремление Киева создать Крымскую платформу, которая должна консолидировать международные усилия по деоккупации полуострова.

Подготовку к запуску Крымской платформы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Узнайте больше Деоккупация полуострова является главной задачей Крымской платформы О чем говорили министры Кулеба отметил, Украина выступает за введение расширенных диалогов в формате ЕС и 3 ассоциированных партнеров: Украина, Грузия, Молдова.

Стороны выразили надежду, что шестой саммит Восточного партнерства, который состоится марте 2021 года, даст новый толчок для развития такой инициативы.

Министры также обсудили подготовку к запуску Крымской платформы, которая призвана консолидировать международные усилия по деоккупации Крыма.

Ринкевичс отметил важность украинской инициативы и подтвердил неизменную поддержку Латвии территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международных границ. Обратите внимание! Латвия с 2007 года предоставляет Украине финансовую, гуманитарную, профессиональную помощь в контексте поддержки евроатлантических шагов Украины. После начала российской агрессии Латвия реализует программы по обучению военнослужащих, реабилитации раненых военных, оздоровлению детей. Что известно о Крымской платформе Платформу по деоккупации Крыма запустят на саммите Восточного партнерства, где соберутся мировые лидеры, а также представители различных международных организаций.

У нее будут межправительственные, межпарламентские и экспертные направления, которые должны консолидировано разрабатывать меры по возвращению Крыма в состав Украины.

В рамках Крымской платформы также будут пытаться ограничить возможности для "русского произвола в Крыму".