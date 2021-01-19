В Министерстве иностранных дел Украины работают над возможностью привлечь компанию "Яндекс" к ответственности. Деятельность российской компании на территории Украины запрещена.

Что заявили в МИД

Соответствующую работу министерство проводит в сотрудничестве с европейскими партнерами. Об этом МИД сообщило на запрос "Крым.Реалии".

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"Несмотря на факт, что деятельность "Яндекса" во временно оккупированном Россией Крыму пока не подпадает под действие санкций ЕС в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую ​​деятельность", – заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что регулярно обсуждают "с партнерами в институтах ЕС, а также с соответствующими государствами-членами Европейского Союза, все случаи нарушения европейскими компаниями действующих санкций".

Европейская Комиссия, как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения,

– подчеркнули в МИД.

В МИД отметили, что квалификация действий "Яндекса" относится к компетенции правоохранительных органов Украины. Сейчас уже проводят соответствующий правовой анализ.

Справка. Деятельность компании "Яндекс" на территории Украины запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях" от 14 августа 2014 года.

Чем "Яндекс" занимается в Крыму

"Яндекс" набирает в оккупированном Крыму сотрудников – объявления об этом опубликовали на официальном сайте компании.

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Кроме того, ранее в Севастополе можно было заказать карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги". Для этого нужно было в пункте "адрес" приписать Севастополь к Краснодарской области России.

"Яндекс.Деньги" в 2015 году попали под санкционные ограничения США. Впрочем причиной тогда стала связь структуры со "Сбербанком". Добавим, что "Яндекс.Деньги" на 99,9% принадлежит резиденту Нидерландов Yandex A.V.

Обратите внимание! Летом 2020 года Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за оккупации Крыма. Перед тем лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19.