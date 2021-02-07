В 2021 году Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. У президента Зеленского уже провели специальное совещание по программе мероприятий. Неожиданность обещают и в Министерстве иностранных дел.

О сюрпризе на День Независимости в интервью рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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В МИД пообещали привести что-то из-за границы

Сюрприз! Этого никогда не было и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину,

– подчеркнул Кулеба.

Министр желает держать интригу, поэтому не рассказал о чем именно речь. Однако Кулеба подчеркнул, что сейчас этот сюрприз находится за границей.

Пока окончательного списка приглашенных лидеров стран нет

Относительно тех лидеров, которых пригласят на празднование, то окончательного списка нет. Однако, сообщил Кулеба, то их будут приглашать одновременно и на День Независимости, и на саммит "Крымской платформы", который тоже состоится в августе 2021 года.

В 2021 году будет праздничный концерт и военный парад

Отметим, что 2 февраля Владимир Зеленский провел совещание относительно празднования 30-летия украинской независимости. В частности, согласовали военный парад и праздничный концерт.