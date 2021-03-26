Что делать украинцам, которых Россия лишила участков в Крыму: советы МИД
Российский указ о запрете иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным. Поэтому все права законных владельцев восстановят после деоккупации полуострова. Однако собственники обязательно должны хранить документы, подтверждающие эти права.
Источник:24 канал
Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга 26 марта.
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Советы МИД украинцам, у которых Россия отобрала участки в Крыму
По словам министра, права законных собственников на земельные участки в оккупированном Крыму безусловно вернут после восстановления суверенитета Украины на полуострове.
Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право собственности и любые документы, которые будет навязывать им Россия на замену,
– отметил Кулеба.
Глава МИД также добавил, что вопрос лишения права украинцев владеть земельными участками в Крыму внесли в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.
Кроме того, ведомство попросило международных партнеров отреагировать на незаконные действия России.
Детали указа-запрета украинцам владеть землей в Крыму
- Ранее Владимир Путин подписал указ, которым запретил иностранцам владеть землей в 19 из 25 муниципалитетов Крыма. Он вступил в силу в марте 2021 года.
- В Украине этот документ назвали юридически ничтожным. Он не может иметь правовых последствий для Украины после деоккупации Крыма.
- В Евросоюзе также отреагировали – осудили и не признали решение, как и незаконную аннексию Крыма Россией. Указ российского лидера назвали нарушением гуманитарного права человека.
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