Российский указ о запрете иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным. Поэтому все права законных владельцев восстановят после деоккупации полуострова. Однако собственники обязательно должны хранить документы, подтверждающие эти права.

Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга 26 марта.

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Советы МИД украинцам, у которых Россия отобрала участки в Крыму

По словам министра, права законных собственников на земельные участки в оккупированном Крыму безусловно вернут после восстановления суверенитета Украины на полуострове.

Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право собственности и любые документы, которые будет навязывать им Россия на замену,

– отметил Кулеба.

Глава МИД также добавил, что вопрос лишения права украинцев владеть земельными участками в Крыму внесли в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Кроме того, ведомство попросило международных партнеров отреагировать на незаконные действия России.

Детали указа-запрета украинцам владеть землей в Крыму