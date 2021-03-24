Обласна лікарня імені Іллі Мечникова у Дніпрі стала справжнім спасінням для сотень українських бійців. Саме туди від початку війни відвозять поранених військових.

Ми давали їм надію на життя, – Риженко

Деяким пораненим українським захисникам робили по 14 – 15 операцій. Про це в інтерв'ю розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

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Ми кожного знаємо не просто по прізвищі та імені. Ми знаємо їх родичів, мам, які разом з нами були під час лікування, дружин, дітей. Це 3 тисячі бійців, які були в реанімації, поки не встали на ноги. Тільки ми давали їм надію на життя, на подальше лікування і реабілітацію,

– розповів лікар.

За його словами, багато постраждалих поїхали на реабілітацію за кордон. Серед них були генерали, полковники та майори.

Деякі з військових перенесли просто жахливі операції: "Якби у мене запитали про це ще років 7 тому, я б сказав: "Такого не буває". Видаляли приблизно третину мозку, а людина жива".

Проводили імпровізовані весілля

У лікарні буваор всяке. Іноді медикам доводилось допомагати влаштовувати весілля прямо у лікарні: "Тому що дружина вагітна, тому що мама плаче. Це все – емоції, які дозволяють людині жити далі".

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Риженко розповів, що у лікарні Мечникова – справжнє сховище людських душ.

"Ми весь час з фронтом разом. Ми не ділимо на військових, цивільних. Всі ми – лікарі і медсестри – допомагаємо хлопцям вижити".