У Росії знову заговорили про начебто "громадянську" війну на Донбасі. Сказали, що вона може відновитись через "провокаційні дії Києва". Водночас про свою участь не сказали ні слова.

Таку думку висловив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він сказав, що Кремль "дуже стурбований ситуацією".

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Ми висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити,

– сказав Пєсков.

Він цинічно наголосив про те, що не мовиться про участь Росії, а саме про "громадянську" війну. "Я маю на увазі громадянську війну, яка там вже була", – зауважив Пєсков.

Важливо! Росія звинувачує Київ у незрозумілих провокаціях, однак сама ж їх вчиняє. Одна з таких дій – залучення до перемовин у рамках Тристоронньої контактної групи пропагандистки Майї Пирогової. Україна через це відмовилась брати участь, висунувши умову, щоб її усунули.

Варто зауважити, що Росія ще з 2014 року заявляла, що не причетна до війни на Донбасі. У Кремлі переконували, що там триває громадянська війна.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу