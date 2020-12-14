Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет: детали
Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ ситуации.
В частности относительно событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе. Об этом говорится в отчете МУС.
Также читайте Переползал из России в Украину: бойцы ГПСУ задержали мужчину, который притворялся незаметным
Что установили
Установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией совершались такие преступления:
- депортации;
- убийства;
- пытки;
- похищения;
- принуждение к службе в армии страны-оккупанта и тому подобное.
Что зафиксировала прокуратура
Прокуратура Международного уголовного суда зафиксировала в Донецкой области:
► умышленные убийства;
► нанесение ударов гражданскими объектами;
► изнасилование и другие формы сексуального насилия.
Также заявили о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, поскольку национальные следственные органы Украины и России ничего не делают или не могут наказать виновных.
Позиция России
В то же время Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда. В отчете отметили, что Канцелярия прокурора МУС "получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Россию".
Поделиться новостью