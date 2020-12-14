Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ ситуации.

В частности относительно событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе. Об этом говорится в отчете МУС.

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Что установили

Установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией совершались такие преступления:

депортации;

убийства;

пытки;

похищения;

принуждение к службе в армии страны-оккупанта и тому подобное.

Напомним! Прокурор МУС 11 декабря сообщила о завершении предварительного изучения дела о ситуации в Украине. Она заявила, что инициирует начало расследования.

Что зафиксировала прокуратура

Прокуратура Международного уголовного суда зафиксировала в Донецкой области:

► умышленные убийства;

► нанесение ударов гражданскими объектами;

► изнасилование и другие формы сексуального насилия.

Также заявили о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, поскольку национальные следственные органы Украины и России ничего не делают или не могут наказать виновных.

Позиция России

В то же время Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда. В отчете отметили, что Канцелярия прокурора МУС "получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Россию".

Отметим! Решение о начале расследования примут после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. Суд рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и России.