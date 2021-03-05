Незамеченной прошла новость о том, что рейтинговое агентство Fitch оставило Украинt кредитный рейтинг "В". Далее читайте на украинском.

Кредитний рейтинг країни – важливий

Кредитний рейтинг країни – це перше, на що дивляться міжнародні бізнесмени та інвестори перед тим як вкладати гроші, відкривати бізнес чи позичати гроші країні.

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По суті цей рейтинг дає розуміння про ймовірність дефолту, про ймовірність ситуації, коли країна перестає платити по своїм зобов'язанням.

Рейтинг "В" – це один з найнижчих можливих рейтингів. В Європі є лише дві країни з рейтингом "В" – це ми і підсанкційна Білорусь. Ще є Молдова з гіршим рейтингом "В-". Всі інші країни мають кращі рейтинги, або не мають взагалі.

Якщо порівнювати нас не лише з сусідами, то рейтинг "В" має Лівія, де країна поділена між двома групами, кожна з яких називає себе лівійською владою і воює з іншою.

Іран, який минулого року був близький до війни з США, та знаходиться під тотальними санкціями, має навіть вищий рейтинг – "В+".

Як бачимо, некомпетентність уряду, за економічним ефектом співставна з активними бойовими діями в країні або жорсткими міжнародними санкціями.

То ж не дивно, що Україні не хочуть позичати грошей навіть під високі відсотки.

Є й хороші новини

P.S. З хороших новин – в нас вищий рейтинг, ніж в Конго та Туркменістану.

За останні 20 років у України тільки один раз був кращий рейтинг – "ВВ" у найситніші роки з 2005 по 2008. Потім падіння у 2009 і в період Януковича рейтинг відновився тільки до рівня "В". Потім знову падіння і дефолт у 2014-2015 роках, і знову відновлення поки що тільки до рівня "В".

У своєму висновку, Fitch каже про недоліки України: слабкий рівень управління, висока ступінь законодавчого і судового ризику для реалізації політик і низька зовнішня ліквідність у порівнянні з високими вимогами по обслуговуванню суверенного зовнішнього боргу.

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Тобто, щоб підняти рейтинг потрібно реально змінити і реформувати країну – призначити компетентний уряд, який не відкладатиме вирішення складних проблем, які у будь-яку мить можуть вилитись у соціальну катастрофу, як то дефолт Пенсійного фонду, або зростання заборгованості за комунальні, мати непідкупні суди, та не позичати занадто багато на зовнішніх ринках.



Карта кредитних рейтингів від міжнародного агентства Fitch / Графіка з фейсбук-сторінки Тетяни Острікової