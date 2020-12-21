Между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским конфликта нет. Общение они не поддерживают, но на полный разрыв связей с бизнесменом глава государства не пошел.

При необходимости контакт между ними ведут некоторые сотрудники Банковой через посредников. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на близкое окружение Зеленского и Коломойского.

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Общения между президентом и бизнесменом нет

Как отметил один из давних соратников Зеленского, пока ни разу стороны не перешли красных линий в своих отношениях. По его словам, ни одно действительно важное голосование для Зеленского не было сорвано именно по вине нардепов, которые ориентируются на Коломойского.

Насколько я знаю, никто даже трубку не берет,

– рассказал другой источник.

Что сказали в офисе Президента

"Достаточно посмотреть, многое ли из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего", – сказали в офисе президента.

Зеленский об отношениях с олигархом

Ранее Зеленский заявил, что на него, как на президента, никто влиять не может и не способен. В частности, и украинский олигарх Игорь Коломойский также.