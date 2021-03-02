Между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, – Чернев
Суд разрешил правоохранителям задержать подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария. Он, наверное, не первый претендент на привлечение к ответственности в случае принятия закона о коллаборационизме.
Источник:24 канал
Действия Службы безопасности Украины в отношении Шария – это не первый шаг. Этому предшествовало расследование, ведь органы наблюдал за ним очень долго. Такое мнение в эфире высказал соавтор законопроекта о коллаборационизме, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.
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Между Шарием и Медведчуком есть связь
По его словам, это нужно было сделать давно, но СБУ на протяжении какого-то периода собирала факты, которые сейчас легли в основу уголовного производства.
Есть прямая связь между Шарием и Медведчуком. Я не видел дела самого Шария, но то, что они связаны – такая информация есть,
– отметил Чернев.
Особенности законопроекта о коллаборационистах
Законопроект о коллаборационистах, как отметил нардеп, направленный на граждан Украины, которые фактически работают на страну-агрессора.
"Этот закон может иметь превентивное воздействие на подобных политиков, или же они будут нести ответственность, согласно Уголовному Кодексу", – отметил Чернев.
О Шарие и законопроекте о коллаборационистах: смотрите видео
Уровень добровольности работы
"Об определении добровольности работы – это будет вопрос к правоохранительным органам, которые могут получить соответствующую информацию", – также сказал соавтор законопроекта.
Он спрогнозировал, что через 1 – 1,5 месяца можно будет увидеть проект в сессионном зале.
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