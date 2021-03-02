Суд разрешил правоохранителям задержать подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария. Он, наверное, не первый претендент на привлечение к ответственности в случае принятия закона о коллаборационизме.

Действия Службы безопасности Украины в отношении Шария – это не первый шаг. Этому предшествовало расследование, ведь органы наблюдал за ним очень долго. Такое мнение в эфире высказал соавтор законопроекта о коллаборационизме, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

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Между Шарием и Медведчуком есть связь

По его словам, это нужно было сделать давно, но СБУ на протяжении какого-то периода собирала факты, которые сейчас легли в основу уголовного производства.

Есть прямая связь между Шарием и Медведчуком. Я не видел дела самого Шария, но то, что они связаны – такая информация есть,

– отметил Чернев.

Особенности законопроекта о коллаборационистах

Законопроект о коллаборационистах, как отметил нардеп, направленный на граждан Украины, которые фактически работают на страну-агрессора.

"Этот закон может иметь превентивное воздействие на подобных политиков, или же они будут нести ответственность, согласно Уголовному Кодексу", – отметил Чернев.

О Шарие и законопроекте о коллаборационистах: смотрите видео

Уровень добровольности работы

"Об определении добровольности работы – это будет вопрос к правоохранительным органам, которые могут получить соответствующую информацию", – также сказал соавтор законопроекта.

Заметим! В парламент внесли закон о коллаборационизме. Согласно ему, можно получить от 6 месяцев исправительных работ до 3 лет лишения свободы. А еще – запрет занимать определенные должности во властных кабинетах от 10 до 15 лет и немалые штрафы. Наказывать будут не только за фактическое участие в вооруженном конфликте, но даже за работу в органах власти оккупанта.

Он спрогнозировал, что через 1 – 1,5 месяца можно будет увидеть проект в сессионном зале.