Несмотря на все попытки, в том числе и некоторых украинских депутатов, сорвать победу Джо Байдена на американских выборах, он таки принял присягу как 46-й президент США. И уже дал понять – его команда готова строить новые мосты между Вашингтоном и Киевом, и поддержать Украину в противодействии российской агрессии.

Но готова ли к этому команда 6 президента Украины Владимира Зеленского, или там принесут отношения с Вашингтоном в жертву, ради "на 200%" своих людей? Какими могут стать новые украино-американские отношения, и почему команде Зеленского нужно осознать всю серьезность ситуации уже сегодня, чтобы не упустить шанс – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Поддержка Байдена

19 января 2021 года. Ровно за день до инаугурации Джозефа Байдена, член его команды, будущий глава госдепа Энтони Блинкен выступили перед Конгрессом с речью о планах администрации Байдена на международной арене. Из всей речи, на киевских холмах, отчетливо слышат следующее: администрация Байдена поддерживает предоставление Украине летального оружия для противостояния российской агрессии.

На Банковой эти слова приветствуют и тут подают как важное достижение новой украинской дипломатии. Глава Офиса Президента Ермак и сам президент Зеленский демонстрируют всем, что смотрели инаугурацию Байдена с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. А посол Украины в США Владимир Ельченко рапортует, что уже договаривается о будущей встрече Владимира Зеленского с Джо Байденом.



Зеленський и Байден / Коллаж 24 канала

Кажется, на Банковой всячески демонстрируют готовность строить новые отношения с Вашингтоном. Но за кадром у публичной риторике украинской власти остается вторая часть речи новоиспеченного главы госдепа Энтони Блинкена об Украине.

Если угрозой Украине извне является Россия, то ее внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институтов, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим также справиться, потому что даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию,

– сказал Блинкен.

Внутренние угрозы

В первую очередь этот месседж был адресован самому президенту Зеленскому и его окружению. Потому что из Вашингтона видно, что с одной стороны украинская администрация постит фото с американской поверенной, демонстрируя, что в нас всё хорошо – а с другой, позволяет судам и прокуратуре тянуть и спускать на тормозах дело НАБУ против окружения олигарха Игоря Коломойского, который отмывал в Америке деньги, заработанные на схемах "Привата".

С одной стороны – поздравляют Байдена с победой с радостной улыбкой – а с другой никак не реагируют на зашквары депутата Дубинского, против которого Минфин США ввел санкции за подыгрывание России.

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Кроме этого, Офис генпрокурора Общество активно обсуждает несколько тем, которые касаются Дубинского. Он стал одним из украинцев, которые накануне попали под санкции США из-за вмешательства в президентские выборы.Кроме этого, Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных производства. Они касаются уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

С одной стороны – приветствуют поддержку США и зовут Байдена в Украину – а с другой всеми мыслимыми и немыслимыми способами отмазывают незаменимого зама Ермака Олега Татарова, которого НАБУ подозревает у коррупции.

Эта игра для украинской власти опасна. Команде 46 президента США, прекрасно посвященной в украинские дела, не нужно объяснять, кто есть кто в Украине. И попытка перехитрить Вашингтон может дорого стоить. И вторая часть речи Блинкена была именно об этом.

Кто такой сам Джо Байден

Ошибочно повторять риторику Кремля о том, что именно Байден в связке с Обамой в 2014 году не захотели давать Украине летальное оружие, а потому и нынешние обещания – пустышка. Совсем наоборот – именно Байден 6 лет назад лоббировал эту идею.

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И он же, еще в качестве вице-президента, заставлял предыдущую украинскую власть бороться с коррупцией прямо с трибуны Верховной Рады – когда требовал уволить своего прокурора Шокина. В нынешних заявлениях членов команды Байдена звучит та же мысль – мы помогаем вам бороться с внешним врагом, если вы готовы бороться с вашим внутренним.

Новый глава госдепа Энтони Блинкен

Во-первых, он имеет украинские корни, во-вторых, именно он лично в марте 2015 года приезжал в Киев на переговоры с Порошенко. Тогда обсуждались вопросы о помощи от МВФ и, что важно, о создании антикоррупционной системы. У том же году в нас появились НАБУ и САП. Это одна сторона Блинкена, вторая заключается в его системном стремлении наказать Кремль за вторжение в Украину.



Энтони Блинкен / Фото Getty Images

Блинкен занимал должность заместителя советника по национальной безопасности с 2013 по 2015 года под руководством президента Барака Обамы. И именно он пролоббировал "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении России, лично Путина и его окружения из-за оккупации Крыма. Сегодня же он решил нанести первый удар по самому большому детищу Путина – Северному потоку-2.

Всё в том же выступлении в Конгрессе 19 января 2021 года он заявил, что бросит все силы чтобы не дать достроить газопровод. И в Кремле этот месседж услышали – не зря ведь Газпром, на официальном уровне, допускает заморозку строительства.

Команда Байдена

Эту же идею тотального давления на Кремль поддерживают и будущий глава Пентагона – Ллойд Остин и будущий глава ЦРУ Уильям Бернс, который прошлом работал послом в России. Не отступится и советник Байдена Джейк Салливан, который не единожды заявлял, что нынешние санкции США против России – капля в море, а потому их нужно усиливать.

Как видим настрой новой команды помочь Украине – достаточно решительный. Но, не забываем о второй составляющей этой поддержки – борьба с коррупцией внутри Украины. Но и в этом вопросе в Вашингтоне украинскую власть не оставят один на один с ее врагом.

Что делать Зеленскому

Что, на мой взгляд, должна сделать команда Зеленского уже сейчас, чтобы с первых же дней построить партнерские отношения с командой Байдена.

► Первое – дело Коломойского

В августе 2020 года, министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с "Приватбанка", которые он отмывал через большое количество компаний по всему миру, в том числе и в Америке. Как? Очень просто – он и его партнер Геннадий Боголюбов скупали дорогую недвижимость на территории США, в том числе 4 небоскреба в центре Кливленда. Позже все активы Коломойского и Боголюбова в США были арестованы.

И здесь стоит понимать, что частично обвинения Минюста США против Коломойского строятся на подозрениях украинских правоохранителей, выдвинутых команде "Привата". Но, уже несколько лет олигарху удается уйти от ответственности в Украине.

► Ожидание номер 2 – вышвырнуть из украинской политики члена президентской команды Александра Дубинского

Дело в том, что в том же деле против Коломойского, глазами и ушами федеральных агентов США в Украине были именно детективы НАБУ. И в этом контексте молчание офиса президента по кейсу Дубинского звучит в Вашингтоне очень многозначительно. Как минимум фракция Слуга народа должна была бы избавится от токсичного депутата.



Александр Дубинский / Фото пресс-службы "Слуги народа"

► И третье, но очень показательное – дело Татарова

Расследование участия заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова в коррупционной схеме, а не попытки отмазать его от закона – стало бы сигналом о готовности команды Зеленского бороться с коррупцией, чего требуют США. А значит и началом того самого сотрудничества с администрацией Джо Байдена, о котором говорят на Банковой.

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Без этих трех простых шагов со стороны украинской администрации вместо апогея украино-американских отношений – мы можем получить период их медленного полураспада.