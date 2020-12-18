Несмотря на пандемию коронавируса, на меткомбинатах имени Ильича и "Азовсталь" группы Метинвест продолжают работу на обеспечением безопасности труда, высокого качество продукции и расширением ассортимента.

В частности, как сообщили в компании Метинвест, в структурных подразделениях меткомбинатов выполняются планово-предупредительные ремонты оборудования.

Так, в капитальные ремонты промышленного оборудования двадцати одного подразделения меткомбината имени Ильича в текущем году инвестировано 1,55 млрд грн. Основные усилия были сосредоточены на завершении капитального ремонта первой агломашины, в ходе которого:

заменили сменное оборудование

отремонтировали коллекторы

в цехе агломерации капитально отремонтировали башенный вагоноопрокидыватель,

проведена полная ревизия комплекса оборудования листопрокатного цеха;

в конвертерном цехе выполнены работы по замене ряда оборудования.

"Выполняя все необходимое: от контроля работы агрегатов до своевременных и качественных капитальных, планово-предупредительных и текущих ремонтов, мы достигаем главного – безопасной эффективной работы производственных мощностей, высокого качества производимой продукции и получаем возможность ежегодно расширять ассортимент. И это одна из важных составляющих успешного будущего предприятия", – подчеркнул генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

На меткомбинате "Азовсталь" инвестиции в капитальный ремонт промышленных мощностей в 2020 году составили 1,32 млрд грн. Ключевые проекты были направлены на восстановление оборудования конвертерного, доменного и коксового производства. Например:

в конвертерном цехе приняли меры для предупреждения аварийных остановок оборудования;

в доменном цехе провели полную ревизию печи с переоборудованием ее бункеров,

провели работы по восстановлению изношенных элементов коксовых батарей;

в кислородном цехе провели ремонт двух агрегатов – воздушного компрессора ЭК 1500 №8 и воздухоразделительной установки ВРУ-60 станции №1;

кроме того, прошли капитальные ремонты промышленных агрегатов еще в двадцати подразделениях предприятия.

"Мы последовательно реализуем технологическую стратегию развития производства, выполняя плановые ремонты и техобслуживание промышленных агрегатов. Тем самым создавая необходимые условия для сохранения конкурентных преимуществ в производстве продукции", – отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.