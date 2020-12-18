В Метинвесте рассказали, как достигается безопасность труда и качество продукции
Несмотря на пандемию коронавируса, на меткомбинатах имени Ильича и "Азовсталь" группы Метинвест продолжают работу на обеспечением безопасности труда, высокого качество продукции и расширением ассортимента.
В частности, как сообщили в компании Метинвест, в структурных подразделениях меткомбинатов выполняются планово-предупредительные ремонты оборудования.
Так, в капитальные ремонты промышленного оборудования двадцати одного подразделения меткомбината имени Ильича в текущем году инвестировано 1,55 млрд грн. Основные усилия были сосредоточены на завершении капитального ремонта первой агломашины, в ходе которого:
- заменили сменное оборудование
- отремонтировали коллекторы
- в цехе агломерации капитально отремонтировали башенный вагоноопрокидыватель,
- проведена полная ревизия комплекса оборудования листопрокатного цеха;
- в конвертерном цехе выполнены работы по замене ряда оборудования.
"Выполняя все необходимое: от контроля работы агрегатов до своевременных и качественных капитальных, планово-предупредительных и текущих ремонтов, мы достигаем главного – безопасной эффективной работы производственных мощностей, высокого качества производимой продукции и получаем возможность ежегодно расширять ассортимент. И это одна из важных составляющих успешного будущего предприятия", – подчеркнул генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.
На меткомбинате "Азовсталь" инвестиции в капитальный ремонт промышленных мощностей в 2020 году составили 1,32 млрд грн. Ключевые проекты были направлены на восстановление оборудования конвертерного, доменного и коксового производства. Например:
- в конвертерном цехе приняли меры для предупреждения аварийных остановок оборудования;
- в доменном цехе провели полную ревизию печи с переоборудованием ее бункеров,
- провели работы по восстановлению изношенных элементов коксовых батарей;
- в кислородном цехе провели ремонт двух агрегатов – воздушного компрессора ЭК 1500 №8 и воздухоразделительной установки ВРУ-60 станции №1;
- кроме того, прошли капитальные ремонты промышленных агрегатов еще в двадцати подразделениях предприятия.
"Мы последовательно реализуем технологическую стратегию развития производства, выполняя плановые ремонты и техобслуживание промышленных агрегатов. Тем самым создавая необходимые условия для сохранения конкурентных преимуществ в производстве продукции", – отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.
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