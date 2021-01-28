В большинстве украинских регионов 29 января предупредили о гололеде. Относительно стабильная ситуация на автодорогах юго-восточных областей. В Карпатах, между тем, есть угроза схода лавин.

Источник: Укргидрометцентр

В большинстве областей Украины из-за гололеда объявили уровень опасности І – желтый.

Интересно Молнии без грома: необычное природное явление зафиксировали в Одессе – удивительное видео

Исключение составляют Крым, Донецкая и Луганская области, Запорожье и Днепропетровщина.

На Ивано-Франковщине и Закарпатье – опасность схода лавин

Значительная снеголавинная опасность в пятницу, 29 января, – на высокогорьях Ивано-Франковской области. Также такая же ситуация – на западе и в центральной части Закарпатья. Уровень опасности оценили как ІІІ.



В Украине прогнозируют гололедицу / Картинки Укргидрометцентра

Какая погода будет 29 января

В общем 29 января в Украине обещают пасмурную погоду. В центральных и южных областях будет бушевать циклон, из-за чего и будут большие снегопады. Во всех регионах Украины столбики термометров опустятся ниже отметки 0.

Обратите внимание! 28 января из-за сильных снегопадов, гололеда и шквального ветра пришлось временно закрыть трассу Киев – Одесса. Здесь образовались огромные пробки.