Метели, гололед, шквальные ветры: погода в Украине внезапно ухудшится
На Западе Украины во вторник, 26 января, синоптики прогнозируют метели и гололедицу. Непогода может обесточить многие населенные пункты в разных областях.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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Что еще говорят спасатели
- Дороги покроет гололедица. Движение транспорта на отдельных участках дорог может быть существенно затруднено.
- На Волыни и Ровненщине прогнозируют метели и вьюги.
- В отдельных регионах ожидают шквальный ветер.
- На Закарпатье и Ивано-Франковщине в высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность.
- Спасатели уже объявили о I – желтом – уровне опасности.
- Средняя температура воздуха в Украине составит 0...+3 градуса.
- Спасатели призывают украинцев быть внимательными и осторожными и не рисковать своей жизнью. В частности, не выходить на тонкий лед.
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