На металлолом не порежут: последний корвет Украины "Винница" станет музеем
Корабль украинских Военно-морских сил "Винница" превратят в музей. Ранее в СМИ сообщалось, что его собираются порезать на металлолом.
Источник:Министерство обороны
Однако 27 февраля озвучили официальное решение министра обороны Украины: Андрей Таран приказал сделать из последнего украинского корвета корабль-музей.
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Корвет "Винница" станет музеем
Чтобы реализовать решение Минобороны о создании из корвета "Винница" музея нужно еще сделать несколько важных шагов. Среди них:
- Передать корвет как музейный предмет в Центральный военно-морской музей (это филиал Национального военно-исторического музея Украины).
- Далее организовать государственно-частное партнерство и в таком формате разместить "Винницу" на 8 причале порта Николаева.
Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи,
– подчеркнул Таран.
В мире, к слову, существуют сотни кораблей-музеев. Например, парусный линейный корабль "Виктори" в Великобритании, "Айова" в Лос-Анджелесе. По словам министра обороны, по схожему примеру поступят и в Украине.
- Так что впоследствии благодаря "Виннице" будут популяризировать традиции украинского военного флота, а 8 причал в Николаеве "станет одной и ячеек туризма города-корабелов".
Что следует знать о корвете "Винница"
- "Винница" – качественный образец кораблестроения 70-х годов ХХ века (спущен на воду 45 лет назад – в 1976). Это многоцелевой прибрежный корабль.
- До 1992 года он выполнял пограничные сторожевые функции в Черном море в армии СССР, затем перешел на службу украинских Военно-морских сил.
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