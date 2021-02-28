Корабль украинских Военно-морских сил "Винница" превратят в музей. Ранее в СМИ сообщалось, что его собираются порезать на металлолом.

Однако 27 февраля озвучили официальное решение министра обороны Украины: Андрей Таран приказал сделать из последнего украинского корвета корабль-музей.

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Корвет "Винница" станет музеем

Чтобы реализовать решение Минобороны о создании из корвета "Винница" музея нужно еще сделать несколько важных шагов. Среди них:

Передать корвет как музейный предмет в Центральный военно-морской музей (это филиал Национального военно-исторического музея Украины).

Далее организовать государственно-частное партнерство и в таком формате разместить "Винницу" на 8 причале порта Николаева.

Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи,

– подчеркнул Таран.

В мире, к слову, существуют сотни кораблей-музеев. Например, парусный линейный корабль "Виктори" в Великобритании, "Айова" в Лос-Анджелесе. По словам министра обороны, по схожему примеру поступят и в Украине.

Так что впоследствии благодаря "Виннице" будут популяризировать традиции украинского военного флота, а 8 причал в Николаеве "станет одной и ячеек туризма города-корабелов".

Напомним, в начале февраля в СМИ появилась информация, что "Винницу" собрались порезать на металлолом. Что и не удивительно, ведь состояние корабля плохое уже давно.

Корвет "Винница" в Одессе в 2017 / Фото "Думская"

Что следует знать о корвете "Винница"

"Винница" – качественный образец кораблестроения 70-х годов ХХ века (спущен на воду 45 лет назад – в 1976). Это многоцелевой прибрежный корабль.

До 1992 года он выполнял пограничные сторожевые функции в Черном море в армии СССР, затем перешел на службу украинских Военно-морских сил.