Совет судей решил изменить место проведения 18 съезда судей Украины. Причиной стало письмо Арсена Авакова по "соображениям безопасности". Вероятно, речь идет об анонсе акции протеста из-за заключения активиста Сергея Стерненко.

Где состоится съезд судей

Съезд состоится в киевском "Президент Отеле" на улице Госпитальной, 12. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 4 марта.

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Ранее съезд планировалось провести в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором Совету судей рекомендовали изменить место проведения съезда из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума,

– говорится в сообщении.

Заметим, съезд пройдет 9-10 марта. Он начнется в 10:00 утра.

Какие вопросы рассмотрят на съезде судей

Избрание членов Высшего совета правосудия;

назначения судьи Конституционного Суда;

избрание Совета судей.

Кроме того, судьи заслушают отчет Совета судей и информацию временно исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации о деятельности ведомства. Речь идет об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.

Протест из-за Стерненко 9 марта