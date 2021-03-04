Место проведения съезда судей изменили после письма Авакова
Совет судей решил изменить место проведения 18 съезда судей Украины. Причиной стало письмо Арсена Авакова по "соображениям безопасности". Вероятно, речь идет об анонсе акции протеста из-за заключения активиста Сергея Стерненко.
Источник:Совет судей
Где состоится съезд судей
Съезд состоится в киевском "Президент Отеле" на улице Госпитальной, 12. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 4 марта.
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Ранее съезд планировалось провести в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.
Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором Совету судей рекомендовали изменить место проведения съезда из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума,
– говорится в сообщении.
Заметим, съезд пройдет 9-10 марта. Он начнется в 10:00 утра.
Какие вопросы рассмотрят на съезде судей
- Избрание членов Высшего совета правосудия;
- назначения судьи Конституционного Суда;
- избрание Совета судей.
Кроме того, судьи заслушают отчет Совета судей и информацию временно исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации о деятельности ведомства. Речь идет об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.
Протест из-за Стерненко 9 марта
- Во время последней акции в поддержку осужденного к более 7 годам Стерненко, активисты обратились к президенту Владимиру Зеленском.
- Они заявили, что дают ему время до 9 марта, чтобы освободить заключенного, обновить судебную систему и честным путем избрать новых членов судебных органов.
- За невыполнение условий, активисты пригрозили Зеленскому началом бессрочного и уже "не мирного" протеста.
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