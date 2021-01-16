Местные выборы снова не состоятся на Донбассе: где именно и какая причина
Сейчас проведение местных выборов на подконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины невозможно. Говорится, в частности, об избирательных участках в 10 территориальных общинах. Голосование здесь было запланировано на 28 марта.
Почему здесь нельзя провести выборы
12 января состоялось соответствующее рабочее совещание. В нем приняли участие председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, временный исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак, а также руководители здешних управлений Нацполиции и СБУ. Об этом сообщает пресс служба Донецкой областной государственной администрации.
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Участники мероприятия подробно обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и пришли к такому выводу:
- из-за вооруженной агрессии Кремля против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации, подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом местных выборов 28 марта.
Речь идет об избирательных участках в
- Светлодарской, Торецкой городских территориальных общинах Бахмутского района Донецкой области;
- Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской поселковых территориальных общинах Волновахского района Донецкой области;
- Сартанской поселковой территориальной общине Мариупольского района Донецкой области;
- Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской поселковой территориальных общинах Покровского района Донецкой области;
- Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных общинах Северодонецкого района Луганской области;
- Счастинской городской, Станично-Луганской, Широковской поселковых, Нижнетепловской сельской территориальных общинах Счастинского района Луганской области.
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Что этому предшествовало
- Выборы здесь сначала были запланированы на 25 октября 2020 года, как и на остальной территории Украины.
- Но 8 августа 2020 года в Донецкой и Луганской администрациях пришли к выводу о невозможности их проведения.
- В итоге первые местные выборы здесь не были проведены в указанный срок, а избирательные права граждан не реализованы.
- Впоследствии в ЦИК предложили провести выборы на Донбассе в последнее воскресенье марта 2021 года. Поэтому обратились к участникам вышеуказанного совещания.
- В случае положительного результата комиссия должна была принять решение о назначении первых местных выборов не позднее 17 января 2021 года.
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