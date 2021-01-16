Сейчас проведение местных выборов на подконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины невозможно. Говорится, в частности, об избирательных участках в 10 территориальных общинах. Голосование здесь было запланировано на 28 марта.

Почему здесь нельзя провести выборы

12 января состоялось соответствующее рабочее совещание. В нем приняли участие председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, временный исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак, а также руководители здешних управлений Нацполиции и СБУ. Об этом сообщает пресс служба Донецкой областной государственной администрации.

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Участники мероприятия подробно обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и пришли к такому выводу:

из-за вооруженной агрессии Кремля против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации, подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом местных выборов 28 марта.

Речь идет об избирательных участках в

Светлодарской, Торецкой городских территориальных общинах Бахмутского района Донецкой области;

Донецкой области; Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской поселковых территориальных общинах Волновахского района Донецкой области;

Донецкой области; Сартанской поселковой территориальной общине Мариупольского района Донецкой области;

Донецкой области; Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской поселковой территориальных общинах Покровского района Донецкой области;

Донецкой области; Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных общинах Северодонецкого района Луганской области;

Луганской области; Счастинской городской, Станично-Луганской, Широковской поселковых, Нижнетепловской сельской территориальных общинах Счастинского района Луганской области.

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Что этому предшествовало

Выборы здесь сначала были запланированы на 25 октября 2020 года, как и на остальной территории Украины.

Но 8 августа 2020 года в Донецкой и Луганской администрациях пришли к выводу о невозможности их проведения.

В итоге первые местные выборы здесь не были проведены в указанный срок, а избирательные права граждан не реализованы.

Впоследствии в ЦИК предложили провести выборы на Донбассе в последнее воскресенье марта 2021 года. Поэтому обратились к участникам вышеуказанного совещания.

В случае положительного результата комиссия должна была принять решение о назначении первых местных выборов не позднее 17 января 2021 года.

Добавим! На местных выборах избирают депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей.