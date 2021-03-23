Местные общины могут дополнительно вводить ограничения: индикаторы от правительства
Кабинет Министров Украины разрешил территориальным общинам вводить дополнительные карантинные ограничения. Правительство установило специальные индикаторы, согласно которым можно ориентироваться по сложности ситуации с COVID-19.
Источник:24 канал
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве. Соответствующее постановление приняло правительство на внеочередном заседании 22 марта.
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Эти показатели помогут общинам определиться, нужно ли усиливать карантин на местах.
О каких индикаторах говорится:
- В течение недели количество новых случаев на территории отдельной территориальной общины превышает 70.
- Если количество новых случаев за неделю превышает на 50% показатели за аналогичный период.
Кабмин изменил правила въезда в Украину
Отметим, что во время внеочередного заседания правительство также приняло жесткие правила для въезда в Украину. Теперь, чтобы попасть на украинскую территорию необходим отрицательный ПЦР-тест. В противном случае – придется отбывать самоизоляцию. Однако украинцам, которые вернулись на родину, специально ради вакцинации, можно не изолироваться. Им нужно продемонстрировать специальное приглашение на прививку.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 23 марта в Украине коронавирусом заболели 1 565 732 человека. Летальных случаев – 30 431. Выздоровели более 1 миллиона 268 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 11 476 человек, 333 заболевших скончались.
Данные СНБО
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