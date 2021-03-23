Кабинет Министров Украины разрешил территориальным общинам вводить дополнительные карантинные ограничения. Правительство установило специальные индикаторы, согласно которым можно ориентироваться по сложности ситуации с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве. Соответствующее постановление приняло правительство на внеочередном заседании 22 марта.

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Эти показатели помогут общинам определиться, нужно ли усиливать карантин на местах.

О каких индикаторах говорится:

В течение недели количество новых случаев на территории отдельной территориальной общины превышает 70.

Если количество новых случаев за неделю превышает на 50% показатели за аналогичный период.

Кабмин изменил правила въезда в Украину

Отметим, что во время внеочередного заседания правительство также приняло жесткие правила для въезда в Украину. Теперь, чтобы попасть на украинскую территорию необходим отрицательный ПЦР-тест. В противном случае – придется отбывать самоизоляцию. Однако украинцам, которые вернулись на родину, специально ради вакцинации, можно не изолироваться. Им нужно продемонстрировать специальное приглашение на прививку.