Как местная и центральная власти воюют из-за локдауна: пример Киева и Львова
Украина приближается к локдауну. Больных коронавирусом с каждым днем становится все больше. Когда ситуация становится критической и Украина оказывается на пороге жесткого карантина, начинают воевать местная и центральная власти.
Источник:24 канал
Потому что это за границей коронавирус только болезнь, а у нас – это еще и возможность набрать политические баллы, или потерять их. Такое мнение высказала ведущая Татьяна Кругова в программе "О главном". Она привела 2 ярких примера.
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► Карантин в Киеве
Как подчеркнула Кругова, Киев регулярно лидирует по количеству новых больных. За сутки 16 марта там обнаружили больше 1 100 случаев коронавируса, ситуация в больницах критическая. Но несмотря на это город остается в оранжевой зоне карантина. Там даже проведут большой футбольный матч.
"Знаете, я совсем не против игры в футбол, если после нее никто не "сыграет в ящик". Не дай Бог! Сами понимаете, какие последствия могут быть после такого сборища", – отметила Круговая.
Что предшествовало "карантинной войне"
Журналистка напомнила, что накануне мэр Кличко призвал правительство усилить ограничения в оранжевой зоне и провести игру без зрителей. Премьер Шмыгаль просто "отфутболил" Кличко, сказала ведущая.
"Я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций – вводите дополнительные ограничения", – сказал Шмыгаль.
Кругова: никто не хочет брать на себя ответственность
Ведущая отметила, что центральная власть кивает на местную, а местная – на центральную. Потому что никто не хочет брать на себя ответственность за усиление карантина.
Это неизбежно приведет к недовольству людей, а репутационных потерь никто не хочет. Вот такой замкнутый круг. Поэтому наша безопасность – в наших руках,
– подчеркнула Кругова.
"Не хотите болеть, не ждите решений мэров или министров, носите маски, не ходите на футбол. Посмотрите его по телевизору, это сохранит ваше здоровье и может даже жизнь", – добавила она.
► Карантин во Львове
Кругова также привела противоположный пример: власть Львова самостоятельно вводит жесткий карантин в городе с 19 марта.
"Никто не ждал "отмазки" из Киева. Оказывается, так можно делать, и даже нужно – если этого требует ситуация, потому что жизнь людей ценнее политических баллов, правда? Ну, может, не для всех", – подытожила Кругова.
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Смотрите видео: Кругова прокомментировала борьбу местной и центральной власти
Коронавирус в Украине: актуальное
- По состоянию на 17 марта в Украине подтвердили 1 489 023 случая коронавируса COVID-19.
- От осложнений болезни умерли 28 986 людей. Удалось выздороветь 1 237 676 пациентам.
- 71 922 украинца уже получили первую дозу вакцины, а 1 человек – провакцинирован полностью.
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