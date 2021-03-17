Украина приближается к локдауну. Больных коронавирусом с каждым днем становится все больше. Когда ситуация становится критической и Украина оказывается на пороге жесткого карантина, начинают воевать местная и центральная власти.

Потому что это за границей коронавирус только болезнь, а у нас – это еще и возможность набрать политические баллы, или потерять их. Такое мнение высказала ведущая Татьяна Кругова в программе "О главном". Она привела 2 ярких примера.

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► Карантин в Киеве

Как подчеркнула Кругова, Киев регулярно лидирует по количеству новых больных. За сутки 16 марта там обнаружили больше 1 100 случаев коронавируса, ситуация в больницах критическая. Но несмотря на это город остается в оранжевой зоне карантина. Там даже проведут большой футбольный матч.

Справка. На "Олимпийском" Шахтер проведет поединок с итальянской Ромой, и на стадионе соберутся десятки тысяч людей. Билеты уже продали. Мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал проведение матча.

"Знаете, я совсем не против игры в футбол, если после нее никто не "сыграет в ящик". Не дай Бог! Сами понимаете, какие последствия могут быть после такого сборища", – отметила Круговая.

Что предшествовало "карантинной войне"

Журналистка напомнила, что накануне мэр Кличко призвал правительство усилить ограничения в оранжевой зоне и провести игру без зрителей. Премьер Шмыгаль просто "отфутболил" Кличко, сказала ведущая.

"Я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций – вводите дополнительные ограничения", – сказал Шмыгаль.

Кругова: никто не хочет брать на себя ответственность

Ведущая отметила, что центральная власть кивает на местную, а местная – на центральную. Потому что никто не хочет брать на себя ответственность за усиление карантина.

Это неизбежно приведет к недовольству людей, а репутационных потерь никто не хочет. Вот такой замкнутый круг. Поэтому наша безопасность – в наших руках,

– подчеркнула Кругова.

"Не хотите болеть, не ждите решений мэров или министров, носите маски, не ходите на футбол. Посмотрите его по телевизору, это сохранит ваше здоровье и может даже жизнь", – добавила она.

► Карантин во Львове

Кругова также привела противоположный пример: власть Львова самостоятельно вводит жесткий карантин в городе с 19 марта.

"Никто не ждал "отмазки" из Киева. Оказывается, так можно делать, и даже нужно – если этого требует ситуация, потому что жизнь людей ценнее политических баллов, правда? Ну, может, не для всех", – подытожила Кругова.

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