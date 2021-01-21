Месяц выводили из комы: друг рассказал о последних месяцах Кернеса
Друг Геннадия Кернеса рассказал о его последних месяцах жизни. Политик длительное время находился в коме, а за несколько дней до смерти жаловался на боль в сердце.
Кернесу было сложно разговаривать из-за трубки в горле. Об этом рассказал его друг и бизнесмен Павел Фукс, сообщает "Украинская правда".
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Что еще сказал Фукс
- В конце ноября 2020 года самочувствие Кернеса внезапно улучшилось. Политик почувствовал прилив сил и вел себя достаточно активно.
- Однако впоследствии у Кернеса отказали почки. Состояние политика ежедневно ухудшалось.
- Родные и коллеги Кернеса не публиковали в сети фото политика из-за запрета со стороны врачей. Когда медики разрешили, Кернеса сразу сфотографировали. Фукс также заметил: Кернес очень придирчиво относился к собственным фотографиям. Он не хотел, чтобы люди видели его в плохом состоянии.
- Когда политик вышел из комы, его можно было увидеть лишь в четко определенное время. Немецкие врачи очень строго следили за соблюдением правил.
- Опомнившись, Кернес сперва не понимал, где он находится. У него были пробелы в памяти. Выводили из комы Кернеса в течение месяца.
- Когда сознание вернулось, Кернес начал интересоваться, что происходит в Харькове.
- Больному также разрешили смотреть телевизор.
- Последние месяцы жизни Кернес провел не один: в палате с ним лежал пациент из Польши.
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