Друг Геннадия Кернеса рассказал о его последних месяцах жизни. Политик длительное время находился в коме, а за несколько дней до смерти жаловался на боль в сердце.

Кернесу было сложно разговаривать из-за трубки в горле. Об этом рассказал его друг и бизнесмен Павел Фукс, сообщает "Украинская правда". Актуально Умер Геннадий Кернес: что известно о мэре Харькова – биография Что еще сказал Фукс В конце ноября 2020 года самочувствие Кернеса внезапно улучшилось. Политик почувствовал прилив сил и вел себя достаточно активно. Однако впоследствии у Кернеса отказали почки. Состояние политика ежедневно ухудшалось. Родные и коллеги Кернеса не публиковали в сети фото политика из-за запрета со стороны врачей. Когда медики разрешили, Кернеса сразу сфотографировали. Фукс также заметил: Кернес очень придирчиво относился к собственным фотографиям. Он не хотел, чтобы люди видели его в плохом состоянии. Когда политик вышел из комы, его можно было увидеть лишь в четко определенное время. Немецкие врачи очень строго следили за соблюдением правил. Опомнившись, Кернес сперва не понимал, где он находится. У него были пробелы в памяти. Выводили из комы Кернеса в течение месяца. Когда сознание вернулось, Кернес начал интересоваться, что происходит в Харькове. Больному также разрешили смотреть телевизор. Последние месяцы жизни Кернес провел не один: в палате с ним лежал пациент из Польши. Обратите внимание! Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Туда он попал еще осенью после заражения коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.