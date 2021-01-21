Месяц проживания стоил 8 тысяч гривен: новые детали о пансионате в Харькове
В доме престарелых "Золотое время" в Харькове 21 января случился страшный пожар, который унес жизни 15 человек. Стало известно, что месяц проживания в заведении стоил 8 тысяч гривен.
Детали о доме для престарелых, который горел
Сайт "Золотого времени" вечером 21 января уже недоступен. Не работает и его страница в фейсбуке, сообщает 24 канал.
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В описании дома престарелых на ресурсе Spravkus.com говорится, что это пансионат европейского образца, где его жителям, в том числе и людям с инвалидностью, предлагают квалифицированную медицинскую помощь и заботу.
Компетентный медицинский персонал заботится о больных деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона. Помогает в реабилитации после травм, инфаркта или инсульта,
– отметили в описании.
Там также отметили, что в центре царит теплая домашняя атмосфера и комфортные условия проживания. Регулярно проводится уборка и кварцевание для здорового микроклимата. Доступные палаты с одно-, двух-, трех-, четырех- – и пятиместным размещением. А жителей кормят вкусным диетическим питанием по режиму.
Сколько стоил месяц в пансионате в Харькове
На сайте "Пансионы UA" у пансионата "лучшее предложение". Согласно информации на нем, стоимость проживания для 1 человека – 450 гривен в сутки или 6 тысяч гривен в месяц.
Однако проживание в доме престарелых могло быть и дороже. Родственники одной из пожилых женщин, которая проживала в нем, рассказали "Сегодня", что за месяц проживания нужно было выложить 8 тысяч гривен.
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Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- 21 января в Харькове загорелся дом престарелых "Золотое время".
- В момент пожара там находились 33 человека – 15 из них погибли, еще 11 пострадали.
- В Харьковской ОГА сообщили, что по адресу пожара не зарегистрировано ни частного, ни государственного, ни коммунального заведения.
- В отношении владельцев нелегального дома престарелых начали уголовное производство.
- В помещении, по данным Офиса генпрокурора, работали электрообогреватели. В полиции говорят, что в доме должны были ремонтировать газовое оборудование.
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