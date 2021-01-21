В доме престарелых "Золотое время" в Харькове 21 января случился страшный пожар, который унес жизни 15 человек. Стало известно, что месяц проживания в заведении стоил 8 тысяч гривен.

Детали о доме для престарелых, который горел

Сайт "Золотого времени" вечером 21 января уже недоступен. Не работает и его страница в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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В описании дома престарелых на ресурсе Spravkus.com говорится, что это пансионат европейского образца, где его жителям, в том числе и людям с инвалидностью, предлагают квалифицированную медицинскую помощь и заботу.

Компетентный медицинский персонал заботится о больных деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона. Помогает в реабилитации после травм, инфаркта или инсульта,

– отметили в описании.

Там также отметили, что в центре царит теплая домашняя атмосфера и комфортные условия проживания. Регулярно проводится уборка и кварцевание для здорового микроклимата. Доступные палаты с одно-, двух-, трех-, четырех- – и пятиместным размещением. А жителей кормят вкусным диетическим питанием по режиму.

Сколько стоил месяц в пансионате в Харькове

На сайте "Пансионы UA" у пансионата "лучшее предложение". Согласно информации на нем, стоимость проживания для 1 человека – 450 гривен в сутки или 6 тысяч гривен в месяц.

Однако проживание в доме престарелых могло быть и дороже. Родственники одной из пожилых женщин, которая проживала в нем, рассказали "Сегодня", что за месяц проживания нужно было выложить 8 тысяч гривен.

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Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно