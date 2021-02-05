У мережі показати, як змінилися прифронтові Піски під час війни: фото
Селище Піски у Донецькій області кардинально змінилося після майже 8 років війни. Там, де колись гралися діти, зараз – руїни.
Источник:телеграм-канал "Останній блокпост"
На фото видно, що селище, в якому колись вирувало життя, тепер перетворилося на пустку.
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Класична історія селища, в яке завітали окупанти зі своїм "русским миром",
– мовиться у повідомленні.
Замість школи у Пісках – руїни / Фото "Останній блокпост"
Як змінилися Піски після війни / Фото "Останній блокпост"
Що сталося з Пісками після окупації / Фото "Останній блокпост"
Що відомо про селище ПіскиПіски розташовані у Ясинуватському районі Донецької області. Після вторгнення російських військ на територію України у 2014 році селище перебуває під контролем бойовиків. Впродовж 2014 – 2015 років у Пісках відбувалися активні бойові дії. Населення евакуювали з селища. Тепер люди не можуть повернутися додому, бо їхні будинки зруйновані.
У серпні 2019 року у Пісках почали ремонтувати 7 будинків, в яких досі мешкали люди. Для того, щоб провести роботи Україна та окупанти домовилися про режим тиші на 20 днів.
Джерело: Вікіпедія
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