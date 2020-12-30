Мера пресечения для Татарова: прокуроры отзывают ходатайство
Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову 30 декабря могут опять не избрать меру пресечения. Прокуроры утверждают о необоснованности подозрения.
Что происходит в суде
В начале заседания Антикоррупционного суда озвучили заявление новой группы прокуроров с просьбы отозвать ходатайство о мере пресечения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кстати Нет никаких перспектив, – юрист о деле Татарова в СБУ
Мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным,
– убеждает сторона обвинения.
Кроме этого, в заявлении говорится, что необходимо изучить материалы дела, ведь у прокуроров не было времени после передачи дела из НАБУ в СБУ. Защита Татарова поддержала заявление прокуроров.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Что этому предшествовало
- Заметим, 29 декабря Татарову не смогли избрать меру пресечения, ведь прокуроры не пришли в зал суда. Поэтому заседание перенесли на 30 декабря.
- Перед тем Офис генпрокурора забрал дело у Национального антикоррупционного бюро и передал в Службу безопасности Украины.
Дело Татарова: что известно
- Татарова подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами Нацгвардии. Убытки от этого дела составляют более 81 миллиона гривен.
- Фигурант дела экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика, то есть фактически был посредником при передаче взятки.
- 18 декабря Татарову объявили подозрение.
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