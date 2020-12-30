Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову 30 декабря могут опять не избрать меру пресечения. Прокуроры утверждают о необоснованности подозрения.

Что происходит в суде

В начале заседания Антикоррупционного суда озвучили заявление новой группы прокуроров с просьбы отозвать ходатайство о мере пресечения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кстати Нет никаких перспектив, – юрист о деле Татарова в СБУ

Мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным,

– убеждает сторона обвинения.

Кроме этого, в заявлении говорится, что необходимо изучить материалы дела, ведь у прокуроров не было времени после передачи дела из НАБУ в СБУ. Защита Татарова поддержала заявление прокуроров.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Что этому предшествовало

Заметим, 29 декабря Татарову не смогли избрать меру пресечения, ведь прокуроры не пришли в зал суда. Поэтому заседание перенесли на 30 декабря.

Перед тем Офис генпрокурора забрал дело у Национального антикоррупционного бюро и передал в Службу безопасности Украины.

Дело Татарова: что известно