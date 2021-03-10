Мер Тернополя нагадав послу Ізраїля, як родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку
Послу Ізраїля Джоелю Ліону нагадали, що родина головнокомандувача УПА Романа Шухевича під час Голокосту врятувала єврейську дівчинку. Перед тим дипломат обурився, що у Тернополі на честь Шухевича назвали стадіон.
Источник:фейсбук Сергія Надала
Мер Тернополя Сергій Надал наголосив, що Шухевич воював не лише за свободу українців, а й за свободу інших пригноблених нацистським та комуністичним режимами народів. Тому євреї тих часів це розуміли і приєднувалися до УПА.
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Надал нагадав, що євреї були серед лідерів українських повстанців. Наприклад, Лейба-Іцик Добровський, Лазар та Мойсей Орєхови-Штейни.
Вчені дискутують про єврейське походження одного з лідерів ОУН Лева Ребета. Але незважаючи на його походження, саме він був ідеологом мирного співіснування націй,
– наголосив Надал.
Родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку
- Мер зауважив, що з вересня 1942 по лютий 1943 років родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.
- Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко.
- Крім того, після арешту дружини Шухевича Наталії у Гестапо, головнокомандувач переправив дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок.
- Там Ірина перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.
"Загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу", – додав мер.
Стадіон не перейменують
Надал заявив, що рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не скасують. За його словами, кожна країна шанує своїх героїв, бо без цього вона не має майбутнього.
Що цьому передувало
- Ліон обурився, що "Тернопільсьому міському стадіону" присвоїли ім'я Романа Шухевича. Посадовець вимагав негайно скасувати це рішення.
- Однак в Міністерстві закордонних справ відповіли на закиди посла.
- Наголосили, що дискусії мають вести історики, а дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами.
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