Денис Шмыгаль отреагировал на так называемый финансовый шантаж России из-за транспортировки газа. Он заявил, что выплаты уже составляют менее 3 миллиардов евро.

Что заявил Шмыгаль

Премьер-министр подчеркнул, что речь идет не только о финансовом вопросе. Об этом чиновник сказал в интервью немецкому изданию на вопрос, может ли Евросоюз освободить Украину от российского шантажа.

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Мы имеем дело с агрессией в отношении суверенного государства. В 1994 году Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. Зато в Будапештском меморандуме нам гарантировали защиту США, Великобритания и Россия от возможной агрессии,

– подчеркнул премьер.

Он добавил: "Мы на это надеялись. А сегодня оккупированный Крым, часть Донбасса и мы потеряли людей. Здесь речь идет о гораздо большем, чем об экономических интересах. Здесь речь идет о войне".

Украина не рассматривает экономические отношения

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас для Украины важны 3 вещи:

остановить российскую агрессию,

вывести российские войска,

реинтегрировать наши регионы в Украину.

Только после этого, по словам чиновника, правительство готово обсуждать экономические отношения.

Кстати, адресатами этих требований есть страны, которые обещали Украине защиту.

Обратите внимание! Ежегодно Украина получает 3 миллиарда евро от России из-за транспортировки их газа по нашей территории. Однако такое соглашение находится под угрозой срыва из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Он позволит транспортировать газ в обход нашего государства.