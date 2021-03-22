Выплаты меньше, чем 3 миллиарда евро, – Шмыгаль о транспортировке газа Россией
Денис Шмыгаль отреагировал на так называемый финансовый шантаж России из-за транспортировки газа. Он заявил, что выплаты уже составляют менее 3 миллиардов евро.
Источник:Handelsblatt
Что заявил Шмыгаль
Премьер-министр подчеркнул, что речь идет не только о финансовом вопросе. Об этом чиновник сказал в интервью немецкому изданию на вопрос, может ли Евросоюз освободить Украину от российского шантажа.
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Мы имеем дело с агрессией в отношении суверенного государства. В 1994 году Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. Зато в Будапештском меморандуме нам гарантировали защиту США, Великобритания и Россия от возможной агрессии,
– подчеркнул премьер.
Он добавил: "Мы на это надеялись. А сегодня оккупированный Крым, часть Донбасса и мы потеряли людей. Здесь речь идет о гораздо большем, чем об экономических интересах. Здесь речь идет о войне".
Украина не рассматривает экономические отношения
Шмыгаль подчеркнул, что сейчас для Украины важны 3 вещи:
- остановить российскую агрессию,
- вывести российские войска,
- реинтегрировать наши регионы в Украину.
Только после этого, по словам чиновника, правительство готово обсуждать экономические отношения.
Кстати, адресатами этих требований есть страны, которые обещали Украине защиту.
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