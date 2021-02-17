Кабинет Министров поддержал постановление, которое позволит менять и заказывать водительские права через приложение "Дия". Это значительно облегчит жизнь водителям, ведь простейшие действия с удостоверением можно будет произвести в несколько кликов.

Соответствующее решение правительство приняло 17 февраля. Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, еще одним решением Кабмин предлагает ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах.

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Как отметил Шмыгаль, таким образом люди сразу смогут получить как номерные знаки, так и техпаспорт.

Что теперь изменится

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время представления проекта пояснил, что это облегчит жизнь водителям.

Есть очень много обстоятельств, почему нужно поменять водительское удостоверение: в случае изменения фамилии, или если человек потерял удостоверение, или если истек срок его действия. Это можно будет сделать в несколько кликов, а затем забрать пластиковое удостоверение в сервисном центре МВД,

– сказал он.

По словам министра, чтобы забрать удостоверение в сервисном центре, пока еще нужно будет предоставлять медицинскую справку. Он добавил, что правительство активно работает с Министерством здравоохранения для того, чтобы в ближайшее время у нас появилась возможность также зацифровать эти формы справок.

Права можно будет заказать через:

электронный кабинет водителя;

Единый государственный портал административных услуг.

Новые правила касаются удостоверений нового образца, которые выданы после 1 января 2013 года. Когда именно заработает нововведение, пока неизвестно.

Интересно Верховная Рада приняла законопроект о цифровых паспортах в первом чтении

Отметим, что накануне Верховная Рада проголосовала за закон, который позволяет использовать удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспорта и автоцивилку в приложении "Дия" наравне с бумажными документами.