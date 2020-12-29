Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в мае 2019 года с большим отрывом. Но за это время его рейтинги изменились.

Сайт 24 канала рассказывает, как менялись рейтинги Владимир Зеленского.

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Как изменился рейтинг Зеленского в 2020 году

В мае 2020 года социологическая группа "Рейтинг" провела исследование относительно того, как украинцы оценивают год работы президента. Так, тогда треть населения оценила направление движения страны как правильное, а половина – как неправильное, еще 17% не смогли ответить. Рейтинг доверия среди политиков все так же возглавлял Владимир Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют – 37%.

А вот на вопрос, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, 39,3% украинцев ответили, что проголосовали бы за Зеленского. Интересно, что среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Леонида Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% выразили поддержку Петру Порошенко, 9% – Виктору Януковичу и лишь 6% – Виктору Ющенко.

В исследовании, проводившемся социологической службой Центра Разумкова в апреле 2020 года, говорится, что в целом 37% опрошенных оценили деятельность Владимир Зеленского в течение первого года пребывания у власти "хорошо" или "очень хорошо". Относительное большинство, 34% опрошенных оценили деятельность Зеленского на "3" ("не плохо и не хорошо"), а 28% — "довольно плохо" или "очень плохо".

Также в Центре Разумкова показывают, что наибольшую поддержку Зеленский имел на сотый день президентства, то есть, в конце лета 2019 года – 68%. А уже на 200 день президентства уровень электоральной поддержки населения упал до 53%. После года на посту президента его поддерживало 43%.



Инфографика Центра Разумкова

В декабрьском исследовании Зеленский возглавил рейтинг "Разочарование года", так решило 42,1% украинцев. На втором месте оказался Петр Порошенко с 10,4% голосов. Несмотря на это, лидирует Зеленский и в рейтинге "Политик 2020 года", за это проголосовало 20% респондентов. Хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года – тогда "Политиком года" его назвали 46%.

Также 30% опрошенных выразили доверие к президенту, а вот 64% ответили, что не доверяют ему.

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то большинство голосов избирателей получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте находится пятый президент Петр Порошенко. В пятерку лидеров попал и кум Путина Виктора Медведчук.

Соответствующее исследование провела социологическая группа " Рейтинг". Опрашивали они людей с 16 по 20 декабря.

Как изменился рейтинг Зеленского в 2019 году

Уже через месяц после выборов, согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", половина опрошенных сказали, что довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, 14% были противоположного мнения, еще 38% – не смогли сформировать свое отношение к нему.

В сентябре 2019 года украинцы начали лучше относиться к Зеленскому. Так, 71% опрошенных были довольны деятельностью президента, 11% – нет, а еще 18% – не сформировали свое отношение к нему. По сравнению с июлем 2019 года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза. А в декабре того же года Владимира Зеленского назвали политиком года, так ответило 46% опрошенных. Для сравнения, на втором месте был Юрий Бойко с 10% поддержки.

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Какими были рейтинги Зеленского накануне выборов

В марте 2019 года вышло совместное исследование КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". Тогда Петра Порошенко поддерживало 16,4% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании, Юлию Тимошенко поддерживало 16,6%, а вот за Владимира Зеленского проголосовало бы 27,7% украинцев.

Напомним, что тогда Владимир Зеленский победил в первом туре, одержав 30,24% голосов, а на втором месте оказался Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки. А уже во втором туре Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.