Пророссийский политик Виктор Медведчук прокомментировал дело о запрете книги о Василии Стусе. Он заявил, что имеет принципиальную позицию по многим вопросам, которые касаются его лично, и это – один из них.

Народный депутат от ОПЗЖ заверил, что и в дальнейшем будет отстаивать свою позицию в этом деле. Мол, так должен делать каждый, кто себя уважает.

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"Возможно, ответ на вопрос, с которым я категорически не согласен: почему меня так не любят украинцы – именно в том, что я всегда был самим собой", – отметил он.

Насчет Стуса – это все бред. Я всегда говорил, что меня не интересует его личность. Любые "обвинения" по так называемому делу Стуса являются необоснованными,

– считает Медведчук.

Кроме этого, политик также прокомментировал резонанс в обществе из-за книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе. В частности подчеркнул, что не жалеет о деле, которым инициировал его запрет.

Медведчук: если меня не любят, то это проблема тех людей

Медведчук добавил, что "не возражает против Стуса и того, что у него есть сторонники". Мол, пусть его уважают, любят и обожают, но не распространяют ложь.

"А то, что это разошлось – ну, пусть говорят. Я же не скрываю о себе ничего. Вот какой я есть. И если меня не любят таким, как я есть, то это проблема тех, кто не любит", – заметил кум Путина.

Политик также убежден, что теперь ни у кого не возникнет вопрос, согласен ли он с тем, в чем его обвиняют. Ведь он решил судиться и таким образом объяснил свою позицию.

Медведчук против Стуса: что стоит знать

► В октябре 2019 года Дарницкий райсуд Киева запретил издательству Vivat распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Все – из-за иска Медведчука.

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► Распространять книгу запретили, пока оттуда не заберут отрывки, в которых упоминают Медведчука. Кума Путина пожаловался, что 9 таких отрывков унижают его честь и достоинство.

Справка. Суд признал ложными 3 цитаты, а еще в 3 запретил использование имени Медведчука как персонажа произведения, если он не дает на это своего согласия. Украинцев возмутило такое решение.

► Медведчук был государственным защитником Стуса. Несмотря на это, соглашался со всеми утверждениями стороны обвинения. Диссидента приговорили к 5 годам заключения, которое он не смог пережить.



Цитаты, из-за которых судился Медведчук / инфографика 24 канала