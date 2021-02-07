Спикер Дмитрий Разумков, уверяет, что ни Игорь Коломойский, ни Ринат Ахметов на него влияния не имеют. Что касается других парламентариев, то глава парламента советует интересоваться у них. Также в своем появлении на каналах, принадлежащих олигархам, Разумков не видит ничего крамольного.

О своих отношениях с представителями крупного бизнеса Разумков рассказал в интервью.

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Разумков уверяет, что на него олигархи не влияют

Спикер говорит, что олигархи всегда хотели влиять на украинскую политику. Сам Разумков считает, что это плохо, но ради изменений необходимо создать "равные правила игры" для всех.

Я готов отвечать за себя. На меня крупный бизнес не влияет и не будет,

– сказал Разумков.

Относительно парламентариев, то, отметил Разумков, каждого из них могут с кем-то связывать. Однако другой вопрос – соответствует ли это действительности.

Разумков говорит, что не встречался с Ахметовым

Свое личное знакомство с Ринатом Ахметовым Разумков отрицает, хотя является частым гостем на его телеканалах.

Если исходить из этой логики, можем с вами пройтись: я появляюсь на каналах Рината Леонидовича? Идем дальше. Я появляюсь на каналах, связанных с Игорем Валерьевичем? Да. Бываю и на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не был, но появляюсь. "Прямой", "5 канал". У меня, как мне кажется, хорошие взаимоотношения с журналистами,

– отметил Разумков.

Важно! Разумков был единственным членом СНБО, который не поддержал введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов. Говорится именно о "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Позиция спикера – доносить свою позицию на разных каналах

Спикер уверяет, что посещал каналы так называемого "пула Медведчука", чтобы доносить избирателям свою позицию.

А если мы говорим о подходах, то позицию страуса никогда нельзя занимать: "если мы туда не ходим, значит, этой проблемы нет" – точно неправильный подход,

– рассказал Разумков.

Спикер подчеркнул, что не имеет права определять – хороший или плохой канал, это – прерогатива зрителей или соответствующих органов.

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Обратите внимание! Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в политсиле количество парламентариев, действующих в интересах определенных олигархов, – вполне допустимое. В предыдущем созыве Рады якобы таких политиков было значительно больше. Сейчас уверен Корниенко, говорится о 20 – 30 депутатах. Хотя журналисты-расследователи называют в разы большие цифры.