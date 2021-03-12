У мене виправдань немає, – Арахамія про порушення ПДР під Офісом Президента
Давид Арахамія розповів, що вже заплатив штраф за порушення правил дорожнього руху 12 березня. Політик вибачився перед українцями за свої дії.
Источник:Shuster online
Глава фракції "Слуга народу" Арахамія подякував патрульним за те, що вони оперативно втрутилися у процес. Політик наголосив, що завжди сплачує штрафи.
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У мене виправдань немає. Я, як звичайна людина, я не користуюся там державним водієм, державним авто, я користуюся власним авто і завжди самостійно за кермом. Як будь-який водій, можу іноді порушувати,
– зізнався Арахамія.
Водночас політик наголосив, що дорожня розмітка біля Офісу Президента була вкрита снігом – це свідчить про недосконалу роботу комунальників.
Що каже поліція
Поліцейський Олексій Білошицький опублікував у фейсбуці світлину штрафу, який виписали Арахамії.
"У медіа ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв'язку із його статусом. Проте, патрульні поліцейські відреагували на це порушення – пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства", – зауважив Білошицький.
Білошицький наголосив, що "патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх та кожного перед Законом".
Арахамія порушив ПДР: деталі
- 12 березня Арахамія припаркував свою автівку на пішохідному переході поблизу Офісу Президента.
- Користувачі мережі заявили, що інцидент стався на перехресті Лютеранської та Банкової.
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