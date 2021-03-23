Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в 2020 году заработала 684 тысячи гривен. Такая сумма была в 2 раза больше, чем зарплата Владимира Зеленского.

Так, Зеленский на посту президента в 2020 году получил 336 тысяч гривен.

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Однако эти суммы указаны без вычета налогов.

Что за год заработала Мендель

Месячная зарплата пресс-секретаря составила около 57 тысяч гривен.

Кроме того, 5 декабря Мендель купила автомобиль Suzuki Vitara 2020 года выпуска за 605 900 гривен. Для покупки машины 8 декабря чиновница взяла кредит – 388 901 гривну.

Также в декларации пресс-секретарь указала квартиру в Киеве, которую купила еще в 2018 году. Ее стоимость составляла 1,2 миллиона гривен.

Доход Мендель в 2019 году

Отметим, в 2019 году зарплата Мендель составляла более 370 тысяч гривен.

Однако пресс-секретарь имела доход от занятия независимой профессиональной деятельностью – около 267 тысяч гривен, а также более 298 тысяч в качестве гонораров и других выплат.

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