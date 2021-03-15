Прессекретарка президента Юлія Мендель вестиме власне шоу на телебаченні та ютубі. Пілотний випуск вже 15 березня вийде на телеканалі для окупованих територій "Дом".

Називатиметься шоу "Погляд з Банкової" з Юлією Мендель. Пілотний випуск шоу буде присвячений дезінформації та соціальним послугам для українців по обидва боки розмежування.

До речі Я не підписувала допуск до державної таємниці, – Мендель

Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму… Зважайте – відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналу "Дом"!

– написала Мендель.

Перший випуск вийде о 19:30 на ютубі телеканалу "Дом".

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