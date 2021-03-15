Пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет вести собственное шоу на телевидении и ютубе. Пилотный выпуск уже 15 марта выйдет на телеканале для оккупированных территорий "Дом".

Шоу будет называться "Взгляд с Банковой" с Юлией Мендель. Пилотный выпуск шоу будет посвящен дезинформации и социальным услугам для украинцев по обе стороны разграничения.

Кстати Я не подписывала допуск к государственной тайне, – Мендель

Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму... Обратите внимание – отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канала "Дом"!

– написала Мендель.

Первый выпуск выйдет в 19: 30 на ютубе телеканала "Дом". С какой периодичностью будут выходить шоу Мендель – пока информации нет.

Обратите внимание! До того как Юлия Мендель выиграла конкурс на должность и стала спикером президента, она работала в журналистике. Она была репортером в ICTV, редактор в Эспрессо.TV и была внештатной корреспонденткой газеты New York Times.

Что известно о телеканале "Дом"

Источник: Википедия