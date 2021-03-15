Мендель запускает собственное шоу на телевидении
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет вести собственное шоу на телевидении и ютубе. Пилотный выпуск уже 15 марта выйдет на телеканале для оккупированных территорий "Дом".
Источник:фейсбук Юлии Мендель
Шоу будет называться "Взгляд с Банковой" с Юлией Мендель. Пилотный выпуск шоу будет посвящен дезинформации и социальным услугам для украинцев по обе стороны разграничения.
Кстати Я не подписывала допуск к государственной тайне, – Мендель
Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму... Обратите внимание – отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канала "Дом"!
– написала Мендель.
Первый выпуск выйдет в 19: 30 на ютубе телеканала "Дом". С какой периодичностью будут выходить шоу Мендель – пока информации нет.
Что известно о телеканале "Дом"
Источник: Википедия
- Начал свое вещание год назад: 1 марта 2020 года на базе государственного телеканала UATV.
- Его цель – возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной жизни Украины.
- Канал транслируется в цифровом и аналоговом вещании на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Шеф-редактор канала Алексей Мацука.
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