Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в очередной раз заявила, что не толкала журналиста Сергея Андрушко. Она объяснила, что это был инстинкт самозащиты, за который она получила волну хейта.

Очередной комментарий по ситуации спикер президента дала в интервью Алеси Бацман. Она уже не первый раз утверждает, что не толкала журналиста.

Кстати Мендель не смогла объяснить, почему ОП не назвал имя Коломойского после введения санкций США

Мендель говорит, что не толкала журналиста

На вопрос Алеси Бацман о том, вынесла ли Мендель какие-то уроки из истории о потасовке с Сергеем Андрушко, Мендель отреагировала довольно эмоционально.

Оттолкнула ли я его?

– с улыбкой и немного резким тоном спросила в ответ Юлия Мендель, перебив вопрос.

Она рассказала: это очень персонализированная и глубокая история для нее. Потому что, во-первых, она не толкала журналиста. Как объяснила пресс-секретарь президента, это была ее реакция на модель работы Андрушко: он якобы бросается на всех с микрофоном.

Я могла не стоять так, а могла упасть под него, как вариант. Тогда я б его не толкала. Но есть же какие-то инстинкты,

– рассказала Мендель.

Хейт после инцидента

Мендель рассказала: до следующих выходных после того, как произошел этот случай, не могла прийти в себя. У нее произошел эмоциональный всплеск из-за того, что получила много негативных месседжей. По словам пресс-секретаря президента, о ситуации ее спрашивали и зарубежные СМИ, а количество смс в мессенджерах невозможно было посчитать.

Мендель подчеркнула: за такие последствия никто не извинился перед ней.

Меня морально уничтожали. Ни один из тех людей не извинился. Кроме этого у нас есть переписка с Сергеем Андрушко, где он сказал "спасибо" за мои ответы. Я всегда пыталась писать им (журналистам "Схем" – 24 канал) и отвечать,

– рассказала Юлия Мендель.

Напоследок Мендель отметила: не видит в этой истории ничего, что стоило бы хоть какого-то внимания.

Видео инцидента Юлии Мендель с Сергеем Андрушко

Инцидент Мендель и журналиста "Радио Свобода"