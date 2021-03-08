Пресс-секретарь Владимира Зеленского высказалась о пятом президенте Петре Порошенко. Юлия Мендель считает, что он "занимается лишь обвинениями и хочет разделить страну".

Пресс-секретарь действующего президента убеждена, что Порошенко не удастся получить кресло главы государства во второй раз. Мол, украинцы этого не допустят.

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Когда пресс-секретарю Зеленского предложили описать пятого президента несколькими словами, она ответила так: "Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный".

Петр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет. Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства. Но обвинять – это, конечно, его,

– подчеркнула Мендель.

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Кроме этого, она считает, что Порошенко и Медведчук, который является кумом российского президента, "одинаковое зло для Украины". Ведь, по ее мнению, оба политика работают на разделение страны.

Мендель заверила, что еще при президентстве Порошенко заметила много похожих тенденций. "Они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть оккупированные территории, – добавила она.

Наконец, пресс-секретарь Зеленского же предположила, что, возможно, хуже все же Медведчук. Ведь он, как ей кажется более сильній чем Порошенко.

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