Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что спасла страну двумя своими твитами. Глава государства заявил, что "все ждут посадки Порошенко". Футболист Артем Милевский решил продолжить карьеру в Минае. Кроме того, приближаются новогодние праздники, а перед ними – корпоративы. Таковы были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Самые смешные мемы недели 21 – 27 декабря смотрите в материале 24 канала.

К теме "Барак Обама": Гордон взорвал сеть неудачной шуткой на интервью с Ходорковским – мемы

Мендель спасает страну

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что двумя твитами спасла страну от краха. Она рассказала, что еще перед ее назначением на должность в Европе гуляли слухи, что президент – пророссийский и за ним стоит олигарх Игорь Коломойский.

Однако Зеленский подчеркнул, что он будет на стороне народа, а Украина будет курсировать в ЕС. Тогда Мендель быстро опубликовала 2 твита, которые, по ее словам, спасли Украину от инфляции.

Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные медиа... Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране,

– заявила пресс-секретарь.



Мем о Мендель / Скриншот из твиттера Мем о Мендель / Скриншот из твиттера

Новогодние праздники близко

Безумный 2020 год подходит к концу. Поэтому украинцы активно готовятся к зимним праздникам. Кроме того, стартовали новогодние корпоративы, поэтому готовиться пришлось также ко дню после...

Кстати, Рождество Западного обряда украинцы отмечали 25 декабря. Правда, споры относительно того, когда же праздновать продолжались долго.

Читайте также Ученый почти через 28 лет узнал, что его детское фото все это время было мемом

Милевский в "Минае"

Бывший футболист Динамо Артем Милевский, похоже, что вернулся в Украину завершать карьеру. Екс-нападающий сборной Украины перешел в скромный закарпатский клуб Минай, что возле Ужгорода. Артем будет играть под руководством Василия Кобина, который не так давно противостоял Милевскому на футбольном поле. Спортивным директором Миная является эпатажный экс-игрок Карпат Михаил Кополовец. Компания в Минае собралась то, что надо.

Все ждут, когда посадят Порошенко – Зеленский

Глава государства дал интервью, где посетовал, что фразы "коррупция времен Зеленского" ранят его, потому что нечестные. Кроме того, президент заявил, что в Украине мобилизуют и женщин, и мужчин при полномасштабном наступлении России, а также о том, что "все ждут, когда посадят Порошенко".

Интервью руководителя государства тоже стало поводом для мемов и шуток в соцсетях.

Кстати Если бы 2020 год был мемом: люди публикуют в сети собственные версии – фото

Кстати, дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова Офис Генпрокурора забрал у НАБУ и передал СБУ. Из-за этого подозреваемому во взяточничестве не смогли избрать меру пресечения. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорит, что не причастна к передаче дела, однако украинцы не слишком верят.