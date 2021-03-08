Президент Украины Владимир Зеленский непублично общается на многих языках. Среди них – украинский, русский и английский.

Пресс-секретарь президента рассказала, что в частности она разговаривает с Зеленским на украинском и русском языках. Все зависит от того, кто, кроме них, присутствует во время разговора.

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На каких языках говорит Зеленский

Она отметила, что порой она переходит на русский, а порой глава Украины – на украинский. Также президент хороший английский язык.

У него уникальная память, он многое запоминает,

– отметила Мендель.

С международными партнерами – на украинском

О том, на каком языке общаться Зеленскому с международными партнерами, вопрос никогда не стоял. "Все интервью и переговоры с иностранной стороной он ведет на украинском. Ведь он – представитель Украины", – сказала Мендель.

Кстати! Юлия Мендель рассказала, что с главой Офиса Президента Андреем Ермаком она преимущественно общается на русском.

Она отметила, что президент редко, но все может перейти на русский язык в следующих случаях:

когда другая сторона знает русский и если это может уменьшить время коммуникации (в частности для того, чтобы не было перевода)

если это создает определенное тепло в отношениях.

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