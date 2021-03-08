Это только начало, – Мендель рассказала, Может ли Коломойский попасть под санкции в Украине
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского не исключила, что на Игоря Коломойского наложат санкции и в Украине. Юлия Мендель также напомнила, что за менее чем 2 года власть уже ударила по трем известным людям.
Источник:"ГОРДОН"
Такое мнение пресс-секретарь Зеленского озвучила в интервью Олесе Бацман. В то же время Мендель не стала уточнять, когда Коломойский окажется под санкциями Украины.
Важно Что известно об активах олигарха
В целом Мендель не стала отвечать на уточняющие вопросы. Пресс-секретарь добавила, что она "не гадалка" и только время покажет.
Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало. Я же не гадалка. Будет как будет. Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца,
– подчеркнула Мендель.
Она добавила, что власть уже ударила по известным людям, которые представляют огромные финансовые группы. Говорится о:
- куме президента России, народном депутате от ОПЗЖ Викторе Медведчуке,
- бизнесмене Дмитрие Фирташе,
- олигархе Игоре Коломойском.
Также Мендель не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена Штатам, где против него ведется расследование.
Санкции против Игоря Коломойского: главное
- США применили санкции против Коломойского и его семьи, запретив им въезд в Штаты. Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах.
- Коломойского обвиняют в попытках подорвать демократию и причастность к коррупции.
- После этого у Владимира Зеленского подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.
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