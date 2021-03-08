Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского не исключила, что на Игоря Коломойского наложат санкции и в Украине. Юлия Мендель также напомнила, что за менее чем 2 года власть уже ударила по трем известным людям.

Такое мнение пресс-секретарь Зеленского озвучила в интервью Олесе Бацман. В то же время Мендель не стала уточнять, когда Коломойский окажется под санкциями Украины.

Важно Что известно об активах олигарха

В целом Мендель не стала отвечать на уточняющие вопросы. Пресс-секретарь добавила, что она "не гадалка" и только время покажет.

Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало. Я же не гадалка. Будет как будет. Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца,

– подчеркнула Мендель.

Она добавила, что власть уже ударила по известным людям, которые представляют огромные финансовые группы. Говорится о:

куме президента России, народном депутате от ОПЗЖ Викторе Медведчуке,

бизнесмене Дмитрие Фирташе,

олигархе Игоре Коломойском.

Также Мендель не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена Штатам, где против него ведется расследование.

Санкции против Игоря Коломойского: главное

США применили санкции против Коломойского и его семьи, запретив им въезд в Штаты. Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах.

Коломойского обвиняют в попытках подорвать демократию и причастность к коррупции.

После этого у Владимира Зеленского подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.



Санкции против Коломойского / инфографика 24 канала