Мендель поссорилась со шведским экономистом из-за Зеленского и Коломойского
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель поспорила в твиттере со шведским экономистом Андерсом Аслундом. Причиной ссоры стало сообщение, в котором говорилось, что Владимир Зеленский способен противостоять любому из украинских олигархов.
Источник:24 канал
Спор начался с сообщения Мендель в ее твиттере. В нем пресс-секретарь главы государства распространила свою статью для Atlantic Council.
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Что известно о конфликте Мендель и Аслунда
В этой статье утверждалось, что Зеленский намерен положить конец "олигархической эре" в Украине. Мол, президент не будет действовать, как его предшественники, которые лишь ограничивались обещаниями.
В ответ Аслунд спросил Мендель, принадлежит ли к этому списку бизнесмен Игорь Коломойский.
Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам – вообще ничего не значит. Главная проблема – это Коломойский. Может ли Владимир Зеленский так сказать,
– написал Аслунд.
Он также спросил, связан ли Зеленский все еще крепко с олигархом и почему "марионетки Коломойского до сих пор являются депутатами".
Мендель ответила, что Аслунд оперирует "старой дезинформацией".
Господин Аслунд, я очень разочарована, что на вас так сильно повлияли слишком старые дезинформационные рассказы. Надеюсь, вы говорите на основании качественной аналитики, а не только из-за вашего увольнения (из наблюдательного совета Укрзализныци – 24 канал),
– заявила пресс-секретарь.
Аслунд подчеркнул, что ознакомлен со всеми публичными заявлениями Зеленского. Однако "не увидел ни одного негативного слова со стороны главы государства в адрес Коломойского".
Он назвал Коломойского мошенником и попросил Мендель опровергнуть его утверждения или забрать свои слова обратно.
Пресс-секретарь Зеленского ограничилась ответом о том, что Украина предпочитает действия, а не слова. "Ответ в том, что вы боретесь со словами. Украина предпочитает действия", – написала она.
Аслунд выразил недоумение относительно этих слов Мендель и обвинил Зеленского в том, что он защищает интересы Коломойского. На этом дискуссия прекратилась.
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Что известно об Андерсе Аслунде?Шведский экономист, аналитик американского центра Atlantic Council. Был членом наблюдательного совета Укрзализныци. Однако ушел с поста, заявив, что Владимир Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.
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