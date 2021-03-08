Пресс-секретарь президента Юлия Мендель поспорила в твиттере со шведским экономистом Андерсом Аслундом. Причиной ссоры стало сообщение, в котором говорилось, что Владимир Зеленский способен противостоять любому из украинских олигархов.

Спор начался с сообщения Мендель в ее твиттере. В нем пресс-секретарь главы государства распространила свою статью для Atlantic Council.

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Что известно о конфликте Мендель и Аслунда

В этой статье утверждалось, что Зеленский намерен положить конец "олигархической эре" в Украине. Мол, президент не будет действовать, как его предшественники, которые лишь ограничивались обещаниями.

President @ZelenskyyUa is prepared to challenge the power of Ukraine’s oligarchs. Previous Ukrainian leaders have said much about deoligarchization but done little. Zelenskyy aims to let his actions speak for themselves.

https://t.co/gXqy4cfXoL — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 4, 2021

В ответ Аслунд спросил Мендель, принадлежит ли к этому списку бизнесмен Игорь Коломойский.

Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам – вообще ничего не значит. Главная проблема – это Коломойский. Может ли Владимир Зеленский так сказать,

– написал Аслунд.

Он также спросил, связан ли Зеленский все еще крепко с олигархом и почему "марионетки Коломойского до сих пор являются депутатами".

Really? Can he name Kolomoisky? To challenge the oligarchs in general means nothing. That is the reason why everybody says so, but Kolomoisky is the main problem. Can @ZelenskyyUa says so? Or is he still tied to him? Why are all these Kolomoisky stooges still his MPs? — Anders Åslund (@anders_aslund) March 6, 2021

Мендель ответила, что Аслунд оперирует "старой дезинформацией".

Господин Аслунд, я очень разочарована, что на вас так сильно повлияли слишком старые дезинформационные рассказы. Надеюсь, вы говорите на основании качественной аналитики, а не только из-за вашего увольнения (из наблюдательного совета Укрзализныци – 24 канал),

– заявила пресс-секретарь.

Mr.Aslund, I am pretty disappointed you’re so much influenced by too old disinformation narratives. Hope you’re speaking for high-quality analytics, not just because of an offense of being fired. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 6, 2021

Аслунд подчеркнул, что ознакомлен со всеми публичными заявлениями Зеленского. Однако "не увидел ни одного негативного слова со стороны главы государства в адрес Коломойского".

Он назвал Коломойского мошенником и попросил Мендель опровергнуть его утверждения или забрать свои слова обратно.

Пресс-секретарь Зеленского ограничилась ответом о том, что Украина предпочитает действия, а не слова. "Ответ в том, что вы боретесь со словами. Украина предпочитает действия", – написала она.

Аслунд выразил недоумение относительно этих слов Мендель и обвинил Зеленского в том, что он защищает интересы Коломойского. На этом дискуссия прекратилась.

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I would appreciate an answer or preferably an apology. Get going! — Anders Åslund (@anders_aslund) March 6, 2021