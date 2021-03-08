В конца 2020 года пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала развернутое интервью журналистам телеканала ZIK. Уже через месяц Владимир Зеленский санкциями закрыл каналы. Уже тогда Мендель публично заявила, что это – правильное решение.

Она и сейчас считает, что это решение было правильным. В то же время не может сказать, когда была более искренней.

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Почему Мендель дала интервью

По словам пресс-секретаря, платформу каналов Виктор Медведчука использовали в различных политических ток-шоу. Некоторые люди из команды Зеленского ходили туда и пытались нивелировать дезинформационные потоки.

Использовала платформу Медведчука

В то же время это удавалось не всегда. Ведь, как она сказала, на программы приглашают 10 человек, работающих на одну стратегию и одного человека, который рассказывает, как есть.

Я использовала эту платформу, чтобы донести точку зрения наших ценностей,

– сказала Мендель.

Заметим! Пресс-секретарь президента Юлия Медель подчеркнула, блокировка телеканалов из пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова в Украине.

Мендель отказалась говорить о политике

Также, как отметила пресс-секретарь, она отказалась в интервью обсуждать политику: "Я сказала: "Простите, о политике я не буду. Если хотите – это будет просто новогоднее поздравление".

Она отметила, что согласовала проведение этого разговора с коммуникационной командой. "Я не жалею (об интервью – 24 канал). Мне только жаль, что там есть люди, которые действительно поверили в нарративы Медведчука", – добавила Мендель.

Напомним! Совет нацбезопасности и обороны Украины 2 февраля применила санкции против Тараса Козака. Поэтому телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.